L'usine Stellantis de Saragosse produira 200 000 Leapmotor

Le site industriel espagnol qui produit les Peugeot 208, Opel Corsa et Lancia Ypsilon est actuellement en plein travaux pour accueillir quatre modèles de Leapmotor. Cette intégration de la marque chinoise s'accompagne de la création d'une joint-venture entre d'importants sous-traitants espagnol et chinois.

Le Leapmotor B10 made in Europe sortira de l'usine espagnole de Saragosse à la fin de l'année 2026. ©Leapmotor

Le site Stellantis de Saragosse (Espagne), qui assemble les Peugeot 208, Opel Corsa et Lancia Ypsilon, s’apprête à devenir un pilier industriel majeur pour Leapmotor en Europe. Selon des informations recueillies par nos confrères espagnols La Tribuna de Automoción, une partie de l'usine se met en ordre de bataille pour permettre l’assemblage de plus de 200 000 véhicules par an de la marque chinoise.

Quatre modèles Leapmotor programmés à Saragosse

À terme, Leapmotor prévoit d'assembler quatre modèles, ce qui lui permettra d'offrir une gamme européenne qui ne sera plus soumise à la taxe à l'importation de 30,7 %, excepté pour la T03. Le premier modèle à entrer en production sera le B10, dont le lancement est désormais attendu pour la fin de l’année 2026, alors qu’il était initialement programmé pour l’été.

La production devrait s’établir autour de 40 000 unités lors de la première année pleine. Ce volume est appelé à doubler rapidement, en intégrant également le futur B05, sous réserve de l’évolution de la demande sur le marché européen, selon les propos de Ding Yongfei, directeur de la Qualité chez Leapmotor, à nos confrères espagnols. Il indique que le B05 devrait suivre dès le troisième trimestre 2027. À plus long terme, les modèles A10 et A05 sont également au programme, sans calendrier de lancement communiqué à ce stade.

Fagor Ederlan et Duoli s’associent pour les châssis

Les annonces de Ding Yongfei ont été faites le 16 décembre 2025, à l’occasion de la signature d’un accord entre le basque espagnol Fagor Ederlan et le chinois Duoli Technology. Les deux groupes ont créé une coentreprise baptisée Lieder Automotive, implantée à Borja, dans la province de Saragosse.

Cette nouvelle entité emploiera 170 salariés locaux et sera chargée de produire des composants structurels de châssis pour les véhicules Leapmotor assemblés sur le site de Stellantis. À partir d’août 2026, Lieder Automotive livrera des châssis complets pour le B10, puis des composants destinés au B05, une stratégie qui anticipe probablement le contenu local industriel qui sera présenté en janvier 2026 par Bruxelles. Fagor et Duoli collaborent déjà en Chine, à Kunshan, où ils exploitent une usine commune spécialisée dans les éléments de suspension en aluminium.

Toujours selon nos confrères, la montée en puissance de Leapmotor va entraîner une réorganisation industrielle du site. L’Opel Corsa sera transférée sur la même ligne que celle de la Peugeot 208 et de la Lancia Ypsilon. Cette organisation aura pour but de produire 60 voitures par heure, soit 290 000 unités par an.