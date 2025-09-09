Leapmotor ajoute deux modèles à sa gamme

Le constructeur chinois, distribué dans le monde entier par Stellantis excepté en Chine, poursuit son développement à l'international. Leapmotor intègre deux voitures du segment C dans sa gamme : la berline B05 et le SUV B10.

Au salon de Munich 2025, Leapmotor dévoile deux modèles du segment C : le B10 (à gauche) et la B05 (à droite). ©Leapmotor

Au salon de Munich qui ouvre ses portes aujourd'hui au public, le groupe Stellantis est présent avec seulement deux marques : Opel et Leapmotor. Pour cette dernière, le constructeur a mis les petits plats dans les grands, puisqu'il dévoile deux nouveaux modèles électriques du segment C, le cœur de gamme du marché européen : la berline B05, en première mondiale, et le SUV B10.

Mesurant 4,43 m de long, 1,88 m de large et 1,52 m de haut, avec un empattement de 2,73 m, la B05, qui est présentée par Leapmotor comme un coupé, bien qu'elle affiche une silhouette de cinq portes très classique, sera disponible sur le marché en 2026. Elle accompagnera le B10, avec lequel elle partage la même plateforme et pour lequel le constructeur a communiqué des données techniques.

100 % électrique

Avec une longueur de 4,51 m, ce SUV du segment C viendra sous le C10 et ses 4,74 m de long. Il propose l’un des plus grands espaces passagers de son segment, avec 2 390 mm entre le dossier de la banquette arrière et l’espace aux pieds, 1 400 mm de largeur pour les passagers arrière, et une garde au toit parmi les meilleures du marché : 1 027 mm à l’avant et 1 005 mm à l’arrière.

Les deux véhicules seront disponibles avec un moteur électrique délivrant 218 ch et 240 Nm de couple. Le constructeur promet une accélération de 0 à 100 km/h en seulement huit secondes et atteint une vitesse maximale de 170 km/h.

En revanche, ils ne proposent pas des autonomies au sommet du marché. Avec la batterie de 56,2 kWh (version Pro), le B10 (les chiffres pour la B05 ne sont pas encore connus) offre seulement 361 km d’autonomie, selon le cycle WLTP, ce qui dans la réalité ne devrait pas lui permettre de dépasser les 300 km d'autonomie et beaucoup moins sur autoroute.

C'est un peu mieux pour la version Pro Max et sa batterie de 67,1 kWh qui permet de rouler jusqu’à 434 km. Mais encore une fois, il s'agit de valeurs qui sont largement dépassées par la concurrence. Surtout que le temps de recharge n'est pas des plus efficaces. Les deux batteries prennent en charge la recharge AC à 11 kW et la recharge ultrarapide DC jusqu’à 168 kW, permettant une recharge de seulement 30 à 80 % en 20 minutes.

En dessous des 30 000 euros

Reste son prix qui, lui, en revanche est très attractif. Dans la version Pro, le B10 est facturé 29 990 euros, tandis que la Pro Max est affichée à 2 000 euros de plus, soit 31 990 euros. C'est 10 000 euros de moins qu'un Renault Scenic E-Tech, voire près de 15 000 euros de moins que la concurrence maison : le Peugeot e-3008. Mais ces deux derniers affichent une autonomie qui dépasse les 500 km dans leurs versions les plus accessibles et des temps de recharge plus rapides.

Les deux modèles seront disponibles à la fin de l'année prochaine dans une version Range extendeur, à l'instar du C10. Pour rappel, Leapmotor est distribué dans 125 points de vente en France, issus du réseau Stellantis. Sur les huit premiers mois, il s'est immatriculé 1 826 voitures dont 1 417 T03, la petite citadine et 409 C10.