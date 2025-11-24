Leapmotor se structure pour attaquer le BtoB

Avec le recrutement de Jérôme Baron au poste de coordinateur BtoB, Leapmotor France entend développer son activité auprès des professionnels. La marque chinoise de Stellantis va mobiliser son réseau et ajouter trois modèles à sa gamme en 2026. Le salut passera toutefois par une production européenne afin de bénéficier de l’écoscore sur le B10, potentiellement dès l’an prochain.

Jérôme Baron est nommé coordinateur du BtoB de Leapmotor France. ©Le Journal des Flottes

Pour sa première année pleine d’activité en France dans le giron du groupe Stellantis, Leapmotor va dépasser les 3 000 livraisons. Une performance jugée satisfaisante même si certains pays européens se montrent plus performants, comme l’Allemagne.

Ce volume national est également à mettre en relief avec les 70 289 mises à la route effectuées dans le monde par la marque chinoise en octobre dernier et les 465 805 immatriculations cumulées depuis janvier. Rappelons que Leapmotor est actuellement commercialisé dans 30 pays.

Jérôme Baron aux commandes du BtoB

Le potentiel de croissance est donc conséquent dans l’Hexagone et la promesse du staff français est que la marque fera beaucoup mieux en 2026. "Nous sommes très ambitieux, assure Julien Bich, le directeur marketing France, mais nous ne communiquons pas nos objectifs". Et d’ajouter que le but premier est de "faire connaître la marque et de la crédibiliser".

Cela passe aujourd’hui par la mise sur pied d’une politique BtoB dont les clés sont confiées à Jérôme Baron. Il officie précisément en qualité de coordinateur BtoB. Ses missions principales seront de doper la notoriété de Leapmotor auprès des décideurs et des flottes, de générer des leads ou encore d’accompagner et d’animer le réseau.

Jérôme Baron connaît bien la marque chinoise puisqu’il a contribué à la lancer en France, en ouvrant l’un des premiers showrooms à Boulogne-Billancourt (92) dès octobre 2024. Le réseau a bien grandi depuis puisqu’il se composera bientôt de 130 points de vente. Un réseau quasi exclusivement distributeur de marques du groupe Stellantis.

Un seul point de vente fait exception en France. Il s’agit d’Espace H à Strasbourg (67), qui fait office de test. C'est un distributeur BMW, Mazda et Mitsubishi. Aucune marque de Stellantis ne figurait à son portefeuille jusque-là.

Chaque site aura prochainement un interlocuteur Leapmotor en mesure de répondre aux questions des clients professionnels.

Pas de modèle écoscoré

"Nous avons eu une bonne expérience en BtoC cette année et nous voulons à présent passer à la vitesse supérieure avec le BtoB, explique Jérôme Baron. Tout reste à faire ou presque, mais nous allons pouvoir nous appuyer sur ce que sait bien faire Stellantis avec son réseau en BtoB, à commencer par l’expertise grands comptes et les relations avec les loueurs".

Tous les grands loueurs longue durée ont référencé la marque, à l’exception d’Arval. Cela sera fait dans les prochains jours. Des offres sont d’ailleurs déjà disponibles, notamment chez Leasys, avec une T03 à partir de 275 euros par mois, un B10 à partir de 399 euros et un C10 à partir de 460 euros en prolongateur d’autonomie et de 490 euros en électrique.

Le souci pour Leapmotor, marque très électrique, est l’absence de modèle écoscoré. Ce qui oblige ses équipes à viser des cibles alternatives en BtoB, comme les auto-écoles, les taxis, les loueurs courte durée ou encore les sociétés de transport de personnes, comme Adanev qui a commandé 50 véhicules.

En revanche, pour les grands comptes, c’est une autre histoire. Pas d’écoscore signifie avantages en nature prohibitifs pour les salariés. Cela pourrait toutefois évoluer assez vite puisque le B10 pourrait être produit en Espagne dès 2026. Il serait alors éligible à l’écoscore. Le timing précis n’est pas encore connu.

Trois nouveaux modèles en 2026

Une fois ce passeport en poche, la stratégie BtoB pourra réellement prendre son envol. Non seulement auprès des grands comptes, mais aussi des PME locales. "Il faudra faire découvrir la marque à tous les clients BtoB, leur prêter des véhicules, c’est ainsi que nous développerons notre notoriété. Nous devons faire en sorte qu’un jour Leapmotor soit un acteur incontournable du BtoB de Stellantis", prévient Jérôme Baron.

Cela passera également par le développement de la gamme. De trois modèles actuellement, elle passera à six d’ici fin 2026. Outre le B10, son modèle phare du segment C, la petite T03 et le grand C10 (segment D), la marque disposera dès juillet prochain de la berline B05, suivie en fin d’année des A05 et A10. Ces deux derniers modèles permettront à la marque d’être présente sur le segment B.

Fort de tous ces développements, Leapmotor entend réaliser 30 % de son activité grâce au BtoB en 2026, contre à peine 10 % pour l’heure.