Une base technique Leapmotor pour des modèles européens de Stellantis ?

Alors que Leapmotor commence à monter en puissance en Europe, l'impact de la marque chinoise sur Stellantis pourrait aussi prendre un tournant technique.

En effet, dès l'été 2026, Leapmotor va produire des SUV B10 dans l'usine Stellantis de Saragosse, en Espagne. La presse espagnole va même plus loin et indique, qu'en 2027, trois autres modèles sur base technique chinoise pourraient aussi sortir de l'usine.

La production devrait s’établir autour de 40 000 unités lors de la première année pleine. Ce volume est appelé à doubler rapidement, en intégrant également la future B05, sous réserve de l’évolution de la demande sur le marché européen, selon les propos, il y a quelques mois, de Ding Yongfei, directeur de la qualité chez Leapmotor, à nos confrères espagnols.

Il indique que la B05 devrait suivre dès le troisième trimestre 2027. À plus long terme, les modèles A10 et A05 sont également au programme, sans calendrier de lancement communiqué à ce stade.

Pour alimenter cette production, les sociétés Fagor Ederlan et Duoli Technology, respectivement espagnole et chinoise, qui collaborent déjà en Chine, ont créé une coentreprise près de Saragosse, baptisée Lieder Automotive.

Elle sera chargée, à partir d'août 2026, de fournir à l'usine de Saragosse des châssis pour le B10, puis des composants destinés au B05. Une décision stratégique qui anticipe probablement le contenu local européen.

Réduire les coûts des véhicules électriques

Cette montée en puissance pourrait également bénéficier aux marques européennes de Stellantis selon la presse espagnole. En effet, le constructeur réfléchirait à utiliser la plateforme technologique de Leapmotor pour produire des modèles pour ses marques européennes.

Deux informations que Stellantis n'a pas commentées, en indiquant seulement que les deux partenaires "échangent régulièrement sur les moyens potentiels d'étendre leur coopération".

Mais en octobre 2025, nous avions déjà évoqué la possibilité pour Opel de compléter sa gamme en "piochant" chez Leapmotor. Depuis Stellantis est dans le dur et l'aide du partenaire chinois pourrait être un bon moyen de réduire drastiquement les coûts des modèles électriques.