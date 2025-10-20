Opel pourrait piocher dans la gamme Leapmotor

Publié le 20 octobre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ < 1 min de lecture

La marque allemande de Stellantis, Opel, pourrait compléter sa gamme à moindre frais en reprenant le B10, le SUV compact de Leapmotor. Surtout que ce dernier va bientôt être produit dans l'usine de Saragosse en Espagne.

Opel pourrait rebadger le Leapmotor B10 pour l'intégrer à sa gamme une fois que le modèle serait produit en Espagne, en 2026. ©Leapmotor

