Opel pourrait piocher dans la gamme Leapmotor
Publié le 20 octobre 2025
La stratégie d'Opel commence à être de moins en moins lisible. En effet, la marque au Blitz était censée être positionnée dans "l'upper mainstream" européen, comme Peugeot. Mais depuis l'arrivée du Frontera dans la gamme, un dérivé du Citroën C3 Aircross, les choses paraissent moins claires.
Et cela ne va pas s'arranger puisque, selon Les Échos, Opel pourrait intégrer dans sa gamme le SUV compact de Leapmotor, le B10. Un bon complément à placer entre le Frontera justement et le Grandland qui peine à trouver sa place.
Dévoilé au Mondial de Paris 2024, le SUV B10 arrive tout juste sur les routes françaises et européennes. Mais il est pour l'heure produit en Chine. Cependant, dans le courant de l'année 2026, le SUV de la marque chinoise va être fabriqué dans l'usine espagnole de Stellantis à Saragosse.
Pour l'heure disponible en 100 % électrique à partir de 29 900 euros, avec des autonomies de 361 et 434 km grâce à des batteries LFP de 56,2 et 67,1 kWh, le B10 sera aussi proposé en REEV (prolongateur d'autonomie) au printemps prochain sur le marché européen.
