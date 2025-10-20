Menu
Opel pourrait piocher dans la gamme Leapmotor

Publié le 20 octobre 2025

Par Christophe Jaussaud
La marque allemande de Stellantis, Opel, pourrait compléter sa gamme à moindre frais en reprenant le B10, le SUV compact de Leapmotor. Surtout que ce dernier va bientôt être produit dans l'usine de Saragosse en Espagne.
Opel B10
Opel pourrait rebadger le Leapmotor B10 pour l'intégrer à sa gamme une fois que le modèle serait produit en Espagne, en 2026. ©Leapmotor

La stratégie d'Opel commence à être de moins en moins lisible. En effet, la marque au Blitz était censée être positionnée dans "l'upper mainstream" européen, comme Peugeot. Mais depuis l'arrivée du Frontera dans la gamme, un dérivé du Citroën C3 Aircross, les choses paraissent moins claires.

 

Et cela ne va pas s'arranger puisque, selon Les Échos, Opel pourrait intégrer dans sa gamme le SUV compact de Leapmotor, le B10. Un bon complément à placer entre le Frontera justement et le Grandland qui peine à trouver sa place.

 

Stellantis a choisi l'Espagne pour fabriquer des Leapmotor

 

Dévoilé au Mondial de Paris 2024, le SUV B10 arrive tout juste sur les routes françaises et européennes. Mais il est pour l'heure produit en Chine. Cependant, dans le courant de l'année 2026, le SUV de la marque chinoise va être fabriqué dans l'usine espagnole de Stellantis à Saragosse.

 

Pour l'heure disponible en 100 % électrique à partir de 29 900 euros, avec des autonomies de 361 et 434 km grâce à des batteries LFP de 56,2 et 67,1 kWh, le B10 sera aussi proposé en REEV (prolongateur d'autonomie) au printemps prochain sur le marché européen.

