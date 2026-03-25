Allemagne : les voitures d'occasion ne redémarrent toujours pas

Deux mois se sont écoulés et les reventes de voitures d'occasion sont toujours en berne en Allemagne. Selon les données des autorités fédérales, le mois de février 2026 s'est soldé par seulement 500 119 transactions. Sur un an, le marché a de fait perdu 3,5 % d'activité.

Audi fait exception parmi les marques majeures. Avec 38 735 voitures d'occasion remises en circulation, le mois dernier, la marque progresse de 4,3 %, alors que ses rivales locales ont toutes plongé. Cela concerne Volkswagen (-3,5 %, à 102 200 unités), mais surtout Mercedes (-6,2 %, à 51 400 unités) et BMW (-6,5 %, à 40 100 unités).

Au rayon des importées, Seat a fait l'objet d'un engouement qui lui permet de revendiquer 4,9 % de croissance, à 16 940 unités. Peugeot aussi a grimpé de 1,9 % sur un an pour approcher des 12 200 reventes de voitures d'occasion. À l'inverse, Renault ne peut que déplorer une chute de 11,7 %, à tout juste plus de 15 000 unités.

Une baisse de 7,2 % du cumul

Après deux mois, l'Allemagne compte ses pertes. Le marché de la revente pointe à 1 004 289 transactions de voitures d'occasion, soit un déclin de 7,2 % comparé à 2025.

Une situation dont seule Seat s'extrait par le haut (+1,7 %, à 33 650 unités), tandis que les autres grandes références plongent toutes et parfois de manière inquiétante comme Mercedes (-9,3 %, à 102 900 unités) et BMW (-9,6 %, à 80 000 unités). Renault, Fiat, Kia et Smart enregistrent des retraits supérieurs à 10 %.

Chute du thermique

Cette nouvelle baisse mensuelle est intimement liée à la contre-performance des voitures thermiques. Les exemplaires dotés d'un moteur essence ont diminué de 7,2 % sur un an, à 277 194 transactions. Dans le même temps, les diesel d'occasion ont décliné de 8,4 %, à 131 752 unités. Cela porte le total de ces deux énergies à respectivement 564 053 unités (-10,3 %) et 265 840 unités (-11,6 %).

La bonne tenue des segments hybrides et électriques n'a pas compensé la perte. Pourtant le premier a gagné 16,9 %, à 65 234 unités, ce qui amène son cumul à 123 755 voitures revendues (+11,7 %). Le second a terminé le mois de février en croissance de 40,3 %, à 22 278 unités, totalisant ainsi 43 154 reventes depuis le début de l'année (+32,7 %).