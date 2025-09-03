La Volkswagen ID.2 prendra finalement le nom d'ID. Polo

Initialement baptisée ID.2, la future citadine 100 % électrique de Volkswagen sera finalement commercialisée sous le nom d'ID. Polo. Ce changement marque un tournant dans la stratégie de dénomination du constructeur allemand, qui capitalisera à l’avenir sur les appellations iconiques de ses modèles thermiques pour sa gamme de véhicules à batterie.

Lancée en 2026, la future Volkswagen ID. Polo inaugurera la nouvelle dénomination des modèles électriques du constructeur allemand. ©Volkswagen

Volkswagen va revoir la dénomination de ses modèles électriques. Le constructeur allemand vient en effet d’annoncer que sa future citadine 100 % électrique, qui devait initialement s’appeler ID.2, adoptera finalement le nom d'ID. Polo. Cette dernière sera d’ailleurs présentée au public en livrée camouflage au salon de Munich 2025, avant d’être commercialisée dans sa version de série dès 2026.

Ce changement de nom marque donc le début d’une nouvelle stratégie de dénomination pour les prochains véhicules 100 % électriques de Volkswagen, qui prendront désormais le nom d'un modèle existant, à la notoriété déjà bien établie, à chaque nouvelle génération. La firme de Volkswagen souhaite en effet transposer les appellations de ses modèles thermiques emblématiques, clairement identifiés par sa clientèle, à sa gamme électrique ID, dont les ventes peinent à décoller.

"Les noms de nos modèles sont solidement ancrés dans l'esprit des gens. La notoriété de nos modèles témoigne de la solidité de la marque. Leurs désignations riment avec qualité, design intemporel et technologie de pointe accessible au plus grand nombre. Nous avons donc décidé de perpétuer les noms emblématiques de nos modèles pour les inscrire dans l'avenir de la marque. L'ID. Polo n'est qu'un début", a déclaré Thomas Schäfer, directeur général de la marque Volkswagen.

L’ID. Polo pour ouvrir la voie

Dévoilé en 2018 et inauguré par le lancement de l’ID.3 en 2019, le nom ID. désigne la gamme des modèles électriques de la marque Volkswagen. D'autres véhicules ont depuis suivi, avec notamment les ID.4, ID.5 ou encore ID.7. Le numéro apposé à la désignation ID. permet alors de différencier les modèles selon les segments.

Mais cette nomenclature prendra visiblement fin en 2026, avec la commercialisation de l’ID. Polo, qui sera la première voiture à adopter la nouvelle stratégie de naming de Volkswagen. Le constructeur allemand entend alors simplifier l’identification de ses modèles par les clients, qui pourront désormais mieux se repérer dans l'offre de produits de la marque.

"Nos voitures sont souvent les compagnons de route de nos clients pendant de nombreuses années. Elles sont associées à des souvenirs et à des tranches de vie. Ainsi, nous entendons désormais donner des noms familiers à nos modèles ID., des noms qui font naître des émotions et qui sont ancrés dans la vie des gens. L'électromobilité ne doit pas seulement incarner le progrès : elle doit aussi avoir une dimension accessible et personnelle", souligne le patron de Volkswagen.

Également lancée en 2026, la version sportive de la citadine 100 % électrique prendra de la même manière le nom d'ID. Polo GTI. Le 7 septembre 2025, Volkswagen dévoilera en première mondiale l'ID. Cross Concept, qui préfigure un futur SUV compact 100 % électrique. Déclinaison électrique du T-Cross, la version de série du concept sera alors baptisée ID. Cross et lancée fin 2026.