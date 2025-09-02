Leslie Peltier quitte Volkswagen et devient directrice de la communication monde de Citroën

Publié le 2 septembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Citroën annonce la nomination de Leslie Peltier au poste de directrice de la communication monde, à compter du 8 septembre 2025. Elle rejoint ainsi son ancien patron, Xavier Chardon, devenu directeur général de la marque aux chevrons en juin dernier.

Leslie Peltier sera la nouvelle directrice de la communication monde pour la marque Citroën, à partir du 8 septembre 2025. ©Citroën

À partir du 8 septembre 2025, Leslie Peltier sera la nouvelle directrice de la communication monde de Citroën. Elle succède alors à Stéphane Cesareo, qui prend la responsabilité et la coordination de la communication de l’ensemble des marques et des technologies de Stellantis au sein de la région Europe élargie. Leslie Peltier reportera à Xavier Chardon, son ancien patron de chez Volkswagen, devenu directeur général de la marque aux chevrons le 2 juin dernier. "Je suis très heureux de retrouver Leslie Peltier avec qui j’ai déjà eu le plaisir de travailler", a réagi le dirigeant de Citroën. Xavier Chardon prend le volant de Citroën sur une route semée d'embûches Avant de poursuivre : "Son expertise, son professionnalisme et son sens de l’écoute sont des atouts essentiels pour renforcer le rayonnement de la marque et approfondir le lien avec les différents médias. En rattachant directement la communication à la direction générale, nous affirmons la place centrale qu’occupe la communication dans la transformation et l’avenir de Citroën." Plus de 20 ans d’expérience chez Volkswagen Forte d’une solide connaissance de l’industrie automobile, Leslie Peltier a commencé sa carrière en 1997 chez Mercedes-Benz, en Allemagne. Après cette première expérience, elle rejoint DaimlerChrysler France en 1998, où elle occupa différents postes dans le domaine des relations presse au sein de la direction de la communication pour la marque Mercedes-Benz. En 2003, elle rejoint Volkswagen Group France en qualité de cheffe de service des relations presse Seat, avant de devenir, en 2005, responsable des relations presse Volkswagen et Volkswagen Véhicules Utilitaires, puis de la communication interne et externe de Volkswagen Group France ainsi que de la coordination de la communication des marques.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet