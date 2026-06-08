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Constructeurs

Guillaume de Boudemange revient chez Kia France

Publié le 8 juin 2026

Par Damien Chalon
2 min de lecture
Directeur général du groupe Priod depuis début 2025, Guillaume de Boudemange effectue son retour chez Kia France dont il fut salarié entre 2015 et 2022. Il est nommé directeur des opérations.
boudemange kia
Guillaume de Boudemange revient chez Kia France en tant que directeur des opérations. ©Kia

"Ni un choix rétrospectif, ni une nostalgie candide, plutôt une décision clairement tournée vers l'avenir". Voici les termes employés par Guillaume de Boudemange pour justifier sa décision de quitter la direction générale du groupe Priod pour rejoindre les rangs de Kia France.

 

Il connaît bien la maison puisqu’il fut directeur des opérations commerciales de la filiale française du constructeur sud-coréen de 2015 à début 2022. Il revient logiquement avec des responsabilités plus étendues.

 

Directeur des opérations

 

"Mon retour chez Kia France au poste de directeur des opérations, avec la responsabilité des ventes, du marketing, de l'après-vente, du développement réseau et de l'expérience clients va aider la marque à consolider sa croissance sur le marché français", assure-t-il sur LinkedIn.

 

L'ancien directeur de Jeep France va évoluer sous la responsabilité de Marc Hedrich. A propos du retour de Guillaume de Boudemange, il insiste sur "sa très bonne connaissance de notre marque et de notre réseau, acquise lors de sa précédente expérience chez Kia France puis enrichie par ses récentes expériences à la tête de Jeep France et du groupe Priod".

 

Depuis son retour aux affaires fin 2025, Marc Hedrich s’évertue à redonner un élan à la marque plombée ces deux dernières années par un vieillissement de sa gamme et l’absence de modèles électriques écoscorés.

 

Deux handicaps résolus avec le restylage du Sportage et celui à venir du Niro, mais aussi le lancement des EV2 et EV4, deux modèles électriques produits en Europe. Le président de Kia France vise ainsi 40 000 livraisons en 2026, contre 34 000 en 2025.

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