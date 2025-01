Guillaume de Boudemange quitte Jeep pour diriger le groupe Priod

Directeur de Jeep France depuis janvier 2022, Guillaume de Boudemange rejoint le monde de la distribution automobile. Il est nommé directeur général du groupe Priod, fort d’une quarantaine de concessions.

Guillaume de Boudemange quitte Jeep France pour rejoindre le groupe Priod. ©Jeep

Guillaume de Boudemange imite d’autres cadres du groupe Stellantis qui, avant lui, ont rejoint les rangs de groupes de distribution. Le directeur de Jeep France, en poste depuis janvier 2022, annonce son arrivée au sein du groupe Priod, en qualité de directeur général de la holding.

"Après 36 mois et – presque – 30 000 Jeep neuves immatriculées, j'arrive aujourd'hui au terme de mon contrat", informe-t-il sur le réseau social professionnel LinkedIn. Et d’ajouter qu’"après 30 ans passés chez trois constructeurs, BMW Group, Kia France et Stellantis, j'ai besoin de passer de «l'autre côté» pour voir si j'arrive à appliquer les conseils que je prodigue depuis si longtemps à nos investisseurs."

Le groupe Priod est l’un des poids lourds de la distribution automobile en France. L’entreprise familiale, présidée par Jean-Alexandre Priod, est à la tête d’une quarantaine de concessions, principalement en région parisienne et dans le Nord. Priod distribue les marques Alfa Romeo, Audi, Citroën, Cupra, DS, Ducati, Fiat, Ford, Kia, Jeep, Opel, Seat, Suzuki et Volvo.

Le groupe s’est classé en 20e position du dernier top 100 de la distribution réalisé par Le Journal de l’Automobile. Selon nos estimations, Priod a réalisé un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros en 2023, pour un volume de 22 000 VN.