Antoine Delacroix remplace Thomas Gérard aux ventes sociétés de Toyota France

Le constructeur japonais annonce la nomination d'Antoine Delacroix au poste de chef de département ventes et marketing sociétés (VP/VU) de sa filiale française. Il succède ainsi à Thomas Gérard, promu directeur réseau, client et innovations de Toyota France.

Les nominations s’enchaînent chez Toyota. Le constructeur nippon a en effet décidé de revoir en profondeur l’organigramme de sa filiale française. Si Xavier Bartone a été nommé au poste de directeur général de Lexus France, Antoine Delacroix a quant à lui été promu chef de département ventes et marketing sociétés (VP/VU) de Toyota France.

Il remplace ainsi Thomas Gérard, qui prend les fonctions de directeur réseau, client et innovations de la filiale tricolore. Celui-ci occupait le poste de directeur adjoint des ventes aux sociétés et véhicules d'occasion de Toyota et Lexus France depuis juillet 2023.

Un parcours professionnel construit chez Toyota France

Arrivé chez Toyota France en 2012, Antoine Delacroix a progressivement grimpé les échelons au sein du constructeur japonais. Il a débuté en tant que conseiller de gestion pour les régions Sud/Sud-Ouest/Sud-Est/Rhône-Alpes, avant de passer chef de régions de véhicules Sud-Ouest puis pour Paris Est.

En 2018, Antoine Delacroix devient chef de marque Toyota Gazoo Racing pendant trois ans. De 2021 à 2023, il prend ensuite la responsabilité de la performance commerciale des ventes sociétés de Toyota et Lexus pour la France, avant d’être promu responsable régional de la performance commerciale des véhicules neufs, occasions et après-vente.