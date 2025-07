Toyota France : Tiago Pinto prend des responsabilités hors du VO

Publié le 8 juillet 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Tiago Pinto s'attelle à une nouvelle fonction au sein de l'équipe dirigeante de Toyota France. Depuis le mois de juillet 2025, celui qui avait la gestion des marques Toyota Occasions et Lexus Préférence supervise les opérations liées au commerce et à la qualité et ce, dans la zone ouest.

Tiago Pinto, responsable des opérations liées au commerce et à la qualité de la zone ouest chez Toyota France. ©Le Journal de l'Automobile-Benji

Toyota France a changé Tiago Pinto de fonction. Depuis le mois de juillet 2025, le quotidien de ce dernier ne sera plus celui de responsable de Toyota Occasions et Lexus Préférence, les labels dédiés aux voitures d'occasion dans les concessions des deux marques. La filiale tricolore lui a confié le rôle de responsable des opérations liées au commerce et à la qualité. Une fonction qu'il exercera à l'échelle de la zone ouest. Il aura passé plus de quatre ans à la tête des labels VO du constructeur japonais en France. Tiago Pinto a rejoint Toyota France en octobre 2010, en qualité de chargé de projets Toyota Occasions. Il a, par la suite, été coordinateur pour les labels du constructeur durant deux années. La filiale lui a aussi attribué des missions sur le terrain au cours de son évolution. Entre 2017 et 2018, Tiago Pinto a été chef de région Centre Ouest, attaché à l'après-vente. Dans la foulée, entre 2018 et 2021, Toyota France en avait fait le chef de région Île-de-France en charge de la performance commerciale. Ichiban 2025 : Toyota récompense ses meilleurs distributeurs Le 21 mai dernier, à l'occasion des États-Majors du VO, Tiago Pinto avait gravi les marches de la scène de l'hippodrome de Paris-Longchamp pour recevoir le Prix de l'animation VO. Ce trophée venant récompenser le travail accompli par un constructeur auprès de son réseau de concessionnaires dans le but de les rendre performants.

