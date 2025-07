Xavier Bartone devient directeur général de Lexus France

Dans une publication postée sur LinkedIn, Xavier Bartone annonce sa nomination au poste de directeur général de Lexus France. Le nouveau patron de la marque dans l’Hexagone a une carrière de 28 ans dans l’automobile. Il a notamment travaillé pour Ford et Toyota.

Xavier Bartone devient le nouveau directeur général de Lexus. ©Toyota

La marque sœur de Toyota a trouvé son nouveau patron. Dans une publication publiée sur le réseau social professionnel LinkedIn, Xavier Bartone annonce être le nouveau directeur général de Lexus France. Il quitte donc son poste de directeur performance commerciale qu’il occupait depuis juillet 2020. Il remplace Vincent Pérou, qui devient directeur des opérations commerce et qualité chez Toyota France. Pour le moment, aucune information complémentaire n’a été donnée par la marque sur les objectifs du nouveau patron pour la marque en France.

Une carrière dans l’automobile

Le dirigeant travaille depuis 28 ans dans le secteur automobile. Il a commencé sa carrière avec Ford en tant que gestionnaire de compte ventes société en 1995. Il passe 15 ans de sa vie professionnelle auprès de la marque américaine, passant successivement de zone sales manager à directeur marketing et communication en passant par le poste de directeur des ventes société.

En 2011, il quitte la marque Ford pour l’agence de communication Elle était une fois, entreprise qui vise à accompagner les sociétés dans la mise en œuvre d’action pour toucher les Femmes de 25 à 59 ans, où il a un premier contact avec Toyota. Xavier Bartone devient, de 2016 à 2017, directeur social media pour le groupe de communication indépendant Serviceplan France.

Il intègre Toyota à partir de décembre 2017 où il prend le poste de directeur ventes et marketing de Toyota Financial Services, jusqu'en 2020. De 2020 à 2025, Xavier Bartone est nommé directeur performance commercial pour Toyota France où il pilote les canaux de vente véhicules neufs et d'occasion, ventes aux entreprises et après-vente ainsi que l’administration des ventes.