Les candidatures aux Grands Prix de la Distribution Automobile 2025 sont ouvertes !

Publié le 10 juillet 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Comme depuis plus de vingt ans, Le Journal de l'Automobile organise les Grands Prix de la Distribution Automobile (GPDA). Cette cérémonie récompense les initiatives, les innovations et les résultats des concessions et groupes de distribution. Vous pouvez dès à présent envoyer votre candidature pour l'édition 2025 !

Les candidatures pour les Grands Prix de la Distribution Automobile 2025 sont ouvertes. ©Mélanie Robin

Le Journal de l'Automobile organise la 24e édition de ses Grands Prix de la Distribution Automobile (GPDA), qui se déroulera le 20 novembre 2025 au Shangri-La, à Paris (75). Une nouvelle fois, cette édition sera l'occasion de mettre en lumière les acteurs de la distribution automobile et leurs initiatives. Douze prix seront décernés cette année, dont neuf ouverts à candidature : - Concession de l’année - Distributeur de l’année - Saga familiale - Innovation sociale - Innovation digitale - Service à l’atelier - Mixité dans la distribution - Stratégie VO - Stratégie RSE Les trois autres prix, Groupe de l’année, Groupe européen de l’année et E-réputation, seront quant à eux sélectionnés par la rédaction. Soumettre un dossier aux GPDA du Journal de l'Automobile permet de partager des réalisations concrètes et inspirantes menées par le monde de la distribution et de valoriser les démarches au sein des groupes auprès des acteurs de la profession. Distributeurs, concessionnaires, vous avez donc jusqu’au 24 septembre 2025 pour déposer en ligne votre ou vos candidature(s). Elles seront examinées par un jury composé de professionnels de la distribution automobile et de la rédaction du Journal de l’Automobile. À vos candidatures ! Retrouvez tous les lauréats de l'édition 2024 ici.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet