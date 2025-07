Le groupe Saint-Christophe implante Lynk & Co à Nancy

Quelques mois après avoir perdu ses droits chez Jaguar Land Rover, le groupe de distribution a trouvé une nouvelle marque à installer à Maxéville (54). Saint-Christophe devient concessionnaire Lynk & Co et ce, à proximité de son site Volvo local.

Le groupe Saint-Christophe a inauguré sa concession aux couleurs de Lynk & Co à Nancy (54) en juin 2025. ©DR

Le groupe Saint-Christophe aura vite trouvé un substitut à Jaguar Land Rover. Quelques mois après avoir été sorti du réseau du constructeur indo-britannique, le groupe de distribution a hissé un nouveau panneau sur la façade de la concession de Maxéville, près de Nancy (54), laissée vacante. Francis Bartholomé, le président, a choisi d'exploiter la marque Lynk & Co.

La concession est opérationnelle depuis le mois de juin 2025. Les clients peuvent venir y découvrir les deux modèles de voitures de la gamme tricolore, à savoir la 01 et la 02, respectivement hybride rechargeable et 100 % électrique. Un commercial a été dédié à l'activité.

Le choix de Lynk & Co n'a rien d'une surprise. Le groupe Saint-Christophe travaille déjà avec Volvo. D'ailleurs, sa concession aux couleurs de la marque suédoise se trouve dans le même village automobile. Les synergies voulues par le groupe chinois, Geely, la maison mère, pourront donc se mettre en œuvre.

Contactée par nos soins, la direction n'était pas disponible pour livrer plus d'informations sur les objectifs commerciaux. Pour rappel, Lynk & Co a totalisé 600 immatriculations au premier semestre 25, soit 39 % de plus que l'an passé. 368 de ces voitures ont été mises à la route en juin 2025, soit trois fois le volume de livraisons par rapport à juin 2024.