En phase de constitution de plaques de distribution en France, Jaguar Land Rover a procédé à la résiliation du groupe Saint-Christophe, à Nancy (54). Le repreneur du fonds de commerce, le groupe Hess Automobile, exploite désormais trois concessions dans le Grand Est.

Le groupe Hess Automobile compte désormais trois concessions Jaguar Land Rover dans la région Grand Est. ©Hess Automobile

Le groupe Saint-Christophe ne figure plus dans la liste des partenaires de Jaguar Land Rover en France. Le contrat de distribution qui courait à Maxéville, près de Nancy (54), a été résilié. Le panneau a officiellement été repris par le groupe Hess Automobile, le 3 février 2025. Un mouvement qui s'inscrit dans le plan de structuration du réseau par le constructeur.

L'intégralité des équipes a rejoint les rangs de Hess Automobile. Elles travailleront désormais à Laxou, autre commune de la banlieue nancéenne. Pour les installer, le groupe de distribution a choisi les locaux du site Véodrome, enseigne de voitures d'occasion multimarque, laissés vacants. Le bâtiment se trouve au cœur d'un ensemble de concessions de marques majeures.

Un potentiel de 150 VN environ

À Nancy, jusqu'à présent, le point de vente Jaguar Land Rover totalisait autour de 150 immatriculations de véhicules neufs par an. Un volume auquel une centaine de voitures d'occasion venaient s'ajouter.

Ce qui constitue donc une belle prise pour le groupe Hess. Et pour cause, avec ses deux premières concessions de Metz (57) et de Strasbourg (67), l'investisseur cumulait 262 livraisons de voitures neuves en 2023. Il figurait alors au dixième rang des représentants des deux marques en France.

Pour sa part, le groupe Saint-Christophe a conservé l'immobilier à Maxéville. Il négocie actuellement la prise d'un panneau d'une marque asiatique, dont le nom n'a pas été révélé. Comme la surface s'étend sur plus de 500 m², le distributeur compte également développer une offre de voitures d'occasion premium. Cet ensemble devrait être opérationnel dans les mois à venir.