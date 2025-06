Le belge Louyet Group s'installe en France en reprenant la concession BMW de Cannes

L'opérateur belge franchit un cap stratégique en s’implantant pour la première fois en France avec la reprise de Bayern Avenue, la concession BMW, Mini et BMW Motorrad de Cannes (06). Louyet Group prévoit prochainement une seconde acquisition à Nice, avec les mêmes marques.

Le belge Louyet reprend la concession BMW de Cannes, détenue par le groupe Pautric. ©DR

Louyet Group annonce la reprise du point de vente BMW, Mini et BMW Motorrad à Cannes (06). Il s'agit de la concession Bayern Avenue, détenue jusqu'à présent par le groupe Pautric, premier distributeur de la marque allemande en France, avec un total de 4 476 unités en 2024.

"Cannes constitue une étape décisive dans le déploiement du groupe à l'international", explique le distributeur dans un communiqué. Ce rachat marque en effet sa première implantation en France.

Pautric et Koala, vendeurs

Une deuxième acquisition est déjà prévue pour les mois à venir. Louyet Group a déjà annoncé l'intégration de la concession Premium Motors à Nice (06). Appartenant au groupe Koala, elle distribue également BMW, Mini et BMW Motorrad.

Fondé en 1959 à Charleroi, dans la province du Hainaut, le groupe Louyet est présidé depuis 2013 par Laurent Louyet, petit-fils du fondateur. Il est fortement impliqué dans les marques premium ou de luxe.

Il distribue en effet BMW, Rolls-Royce, McLaren, Pininfarina, Jaguar Land Rover, Aston Martin, Lotus, sans oublier Mazda. Il est également présent dans le deux-roues avec BMW Motorrad et Zero Motorcycles.

Le groupe s'est déployé dans une bonne partie de la Belgique, (Brabant wallon et flamand, Bruxelles et Namur) et plus récemment au Grand-Duché de Luxembourg. Il dispose de 37 points de vente dans ces deux pays et emploie plus de 1 000 personnes.