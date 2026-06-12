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Constructeurs

Cédric Lacour et Gaël de Beauchesne, premières recrues de GAC Motor France

Publié le 12 juin 2026

Par Damien Chalon
2 min de lecture
Le constructeur chinois GAC Motor débute les opérations de sa filiale française avec le recrutement de Cédric Lacour et Gaël de Beauchesne, respectivement en tant que directeur général adjoint et directeur marketing et communication.
lacour gac france
Cédric Lacour et Gaël de Beauchesne rejoignent GAC Motor France. ©DR

Un nouveau constructeur chinois prépare activement son arrivée en France. Il s’agit de GAC Motor, dont les opérations dans l’Hexagone se feront par le biais d’une filiale commerciale dirigée par Jack Zhang.

 

Les grands débuts commerciaux se feront d’ici la fin de l’année, dans la foulée du Mondial de l’Auto de Paris, où le constructeur sera présent avec ses trois marques : Aion, GAC et Hyptec.

 

L’heure est actuellement à la constitution des équipes. Les premiers recrutements clés viennent d’être officialisés. Cédric Lacour est nommé directeur général adjoint en charge des opérations.

 

GAC va créer une filiale en France et ouvrir un réseau de concessionnaires

 

Il est fort d’une expérience de 25 ans chez Renault à divers postes dans le commerce et le marketing, tant à l’international (Brésil, Iran…) qu’en France. Il fut notamment directeur des véhicules électriques pour l’Europe de 2014 à 2019. Il évoluait depuis cinq ans au sein d’une start-up spécialisée dans la télémédecine.

 

Cédric Lacour vient d’être rejoint par Gaël de Beauchesne au poste de directeur marketing et communication. Il connaît bien les constructeurs asiatiques pour avoir évolué pendant 17 ans chez Toyota et Lexus, puis neuf ans chez Kia.

 

Les recrutements vont se poursuivre dans les prochaines semaines avec l’arrivée d’un directeur développement réseau, puis d’un directeur après-vente. GAC Motor France devrait monter à un effectif d’au moins 25 personnes d’ici la fin de l’année.

 

Les débuts commerciaux se feront avec la marque Aion. Deux modèles électriques seront disponibles au lancement, l’UT, une berline de 4,25 m, et le V, un C-SUV de 4,58 m. Un B-SUV, toujours électrique, viendra compléter l’offre courant 2027. Suivront ensuite la commercialisation des marques GAC et Hyptec.

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