Essai Volkswagen ID.3 Neo : copie améliorée

Lancée en 2020, la Volkswagen ID.3 s'offre une profonde mise à jour. La compacte 100 % électrique, désormais rebaptisée ID.3 Neo, adopte un nouveau design, un habitacle entièrement revu et quelques évolutions techniques qui portent son autonomie jusqu'à 630 km. De quoi enfin corriger les défauts de sa première carrière ?

Désormais baptisée ID.3 Neo, la compacte 100 % électrique de Volkswagen s'offre un gros restylage. ©Volkswagen

En 2020, la Volkswagen ID.3 donne le coup d’envoi de la gamme "ID.". Depuis, la compacte 100 % électrique a séduit plus de 650 000 clients à travers le monde, sans toutefois parvenir à pleinement convaincre. Ergonomie compliquée, baisse de qualité perçue ou encore design clivant… La Volkswagen ID.3 a rapidement montré ses limites, poussant donc la marque allemande à revoir profondément sa copie.

Plus qu’un simple restylage, elle bénéficie en effet d’une importante remise à niveau, marquée par une face avant redessinée, un intérieur repensé ainsi que quelques évolutions techniques. Des changements qui s’accompagnent également d’une nouvelle appellation puisque la berline compacte 100 % électrique prend désormais le nom d’ID.3 Neo.

Elle aura donc pour mission de donner un second souffle à la gamme électrique de Volkswagen, avant une offensive produits qui s’intensifiera dès la rentrée. Si l’ID.7 a d’ores et déjà reçu quelques améliorations techniques afin de prolonger sa carrière, la citadine ID.Polo fera quant à elle ses premiers tours de roue en septembre, suivie de l’ID.Cross en fin d’année 2026.

L'an prochain, le constructeur allemand poursuivra le renouvellement de son offre électrique avec une nouvelle version de l’ID.4, tandis que sa déclinaison coupée, l’ID.5, ne sera pas reconduite. Enfin, Volkswagen prépare également le lancement d’une petite citadine, préfigurée par le concept ID.EVERY1. Attendue d’ici à la fin d’année 2027, elle est annoncée autour de 20 000 euros.

Un design plus convaincant

Revenons-en à l’ID.3 Neo. Si le style de sa prédécesseuse était souvent pointé du doigt, jugé comme trop éloigné de l’héritage thermique de la marque, le constructeur semble en avoir tenu compte pour ce restylage. La compacte électrique adopte en effet le nouveau design de Volkswagen, baptisé "Pure Positive", qui marque un retour aux sources.

Ces changements esthétiques se traduisent surtout par un remodelage de la face avant. Les optiques ont en effet été redessinés, au même titre que le bouclier avant. Sur les finitions haut de gamme, la calandre de l’ID.3 Neo peut également être équipée d’un bandeau lumineux à LED reliant les feux, et d’un logo lui aussi éclairé.

Sur le modèle précédent, le toit, le becquet de toit, l'encadrement du pare-brise, ainsi que le hayon étaient en noir. L’ID.3 Neo abandonne ainsi ce contraste au profit d’une silhouette plus uniforme, ces éléments reprenant désormais la même teinte que la carrosserie. Un choix qui rapproche visuellement la compacte électrique de la Golf, son équivalente thermique.

Un habitacle plus ergonomique

Avec le lancement de l’ID.3, Volkswagen avait fait le pari de proposer un intérieur en rupture totale avec celui de ses modèles thermiques. L’habitacle de la compacte avait donc laissé tomber les commandes physiques, au profit du tout tactile. Un parti pris qui n’a cependant pas convaincu les clients de la marque, nombreux à critiquer l’habitacle de l’ID.3 pour son manque d’ergonomie.

Mais là aussi, Volkswagen semble avoir pris en compte les remarques de ses clients et a donc fait marche arrière avec l’ID.3 Neo. Cette dernière réintroduit certains boutons physiques, situés sous l’écran tactile central, avec notamment les fonctions de climatisation, de dégivrage du pare-brise ou encore d'activation des feux de détresse. Une petite molette pour régler le volume du système audio est également visible sur la console centrale. Sur le volant, les touches à retour haptique sont aussi supprimées, remplacées par de vrais boutons physiques.

Toutefois, si Volkswagen fait marche arrière pour ce qui est des commandes physiques, la marque ne renonce pas pour autant aux écrans. L’habitacle de l’ID.3 Neo reste en effet dans l’air du temps, avec un grand écran central tactile de 12,9 pouces pour le système d’infodivertissement, complété par un second écran pour l’instrumentation numérique, situé derrière le volant. Cette dalle de 10,25 pouces peut par ailleurs afficher un mode rétro, rappelant le tableau de bord de la première génération de la Golf.

La qualité perçue fait également un bond en avant, notamment grâce à des matériaux plus valorisants sur la planche de bord. On relève aussi la présence de selleries revisitées, ainsi que de nouvelles garnitures de portes. Pour le reste, l’habitabilité demeure inchangée avec un espace à bord similaire à celui de l’ID.3 et un coffre toujours limité à 385 litres.

Jusqu’à 630 km d’autonomie

Toujours basée sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, l’ID.3 Neo est dorénavant disponible avec trois niveaux de puissances, de 170, 190 et 231 ch (contre 170 ou 204 ch pour l’ancienne mouture). Pour l’ensemble des versions, la marque allemande a fait le choix de remplacer les batteries NMC par des cellules LFP, réputées pour leur meilleure durée de vie.

Avec la motorisation de 170 ch et la batterie de 50 kWh, l’ID.3 Neo est donc capable de parcourir jusqu’à 417 km entre deux recharges. L’autonomie grimpe à 496 km pour la version de 190 ch équipée de la batterie de 58 kWh. Enfin, avec la plus grosse batterie de 79 kWh et le moteur électrique de 231 ch, la compacte affiche un très bon rayon d’action pouvant atteindre jusqu’à 630 km en cycle mixte WLTP.

En revanche, l’ID.3 Neo déçoit par sa puissance de charge. Pour les deux premières versions, la berline électrique est en effet capable d’accepter seulement 105 kW (contre 165 kW auparavant), pour un 10 à 80 % réaliser en 29 minutes. La batterie de 79 kW, quant à elle, pourra être rechargée en courant continu à une puissance maximale de 183 kW (contre 185 kW), lui permettant de réaliser le 10 à 80 % en 26 minutes.

L’ID.3 Neo se pare enfin de nouveaux équipements, comme l’assistant de conduite semi-autonome connecté avec reconnaissance automatique des feux de signalisation ou encore le V2L (Vehicle-to-Load) et la conduite One Pedal, réglable avec deux niveaux de puissance. Enfin, si l’insonorisation semble en nette progression malgré l’absence de double vitrage, on regrette néanmoins la fermeté de la suspension à basse vitesse.

Pour la nouvelle version de son modèle, Volkswagen a également fait le choix de simplifier sa gamme de finitions (Trend, Life et Style). L’ID.3 Neo affiche donc un ticket d’entrée fixé à 34 990 euros. Il faut compter 3 700 euros de plus pour s’offrir les services de l’accu de 58 kWh et 5 400 euros de plus pour la plus grosse batterie de 79 kWh. Le constructeur estime d’ailleurs que cette dernière concentrera près de 60 % des ventes auprès des flottes.