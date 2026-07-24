Volkswagen trébuche au deuxième trimestre 2026, les profits plongent

Le géant de l'automobile Volkswagen a vu son bénéfice net fondre de près d'un tiers au deuxième trimestre 2026, plombé à la fois par de lourdes charges exceptionnelles et un effondrement sur le marché chinois, a-t-il annoncé vendredi 24 juillet 2026 dans un communiqué.

D'avril à juin, le résultat net du groupe allemand a atteint 1,54 milliard d'euros, tiré vers le bas notamment par une chute drastique des ventes de véhicules en Chine, où Volkswagen est confronté à la concurrence des constructeurs locaux.

Chiffre d'affaires revu à la baisse

"L'environnement reste extrêmement exigeant pour l'industrie automobile : crises géopolitiques, conflits commerciaux, exigences réglementaires élevées, marchés volatils et concurrence accrue", a déploré le président du directoire de Volkswagen, Oliver Blume, cité dans le communiqué.

Le résultat opérationnel du groupe (-9,5 %) a notamment été impacté à hauteur de 500 millions d'euros par l'arrêt de la production du SUV 100 % électrique ID.4 aux États-Unis. Dans ces conditions difficiles, l'entreprise a abaissé sa prévision d'évolution du chiffre d'affaires sur l'année 2026 : entre -3 et 0 %, au lieu de 0 à +3 % prévus initialement.

Volkswagen a en revanche maintenu son objectif d'une marge opérationnelle, indicateur clé de la rentabilité, comprise entre 4 et 5,5 %. Au premier semestre, elle s'est élevée à 3,8 %.

Traversant ses pires années depuis la période précédant la crise de la Covid-19, Volkswagen s'engage depuis plusieurs mois dans un plan de réduction drastique de ses coûts pour espérer retrouver la rentabilité.

L'Europe tient bon, la Chine s'effondre

À la mi-juillet, Oliver Blume avait déclaré à ses employés que 50 000 emplois supplémentaires pourraient être supprimés, ce qui a suscité l'ire du puissant syndicat IG Metall.

Au premier semestre en Chine, où les constructeurs locaux parviennent à proposer des véhicules très avancés technologiquement, notamment dans l'électrique, pour des prix abordables, les ventes du groupe de Wolfsburg ont chuté de 31,6 %.

Volkswagen rencontre également des difficultés aux États-Unis, où ses livraisons ont diminué de 7,4 % sur les six premiers mois de l'année, notamment à cause des droits de douane. Il mise pour sa relance sur le marché européen, où son carnet de commandes pour les véhicules 100 % électriques a bondi de plus de moitié sur un an. (avec AFP)