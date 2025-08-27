Le nouveau Volkswagen T-Roc joue enfin la carte hybride

Volkswagen présente la deuxième génération de son T-Roc. Considéré comme l’un des best-sellers de la marque, le petit SUV adopte les codes stylistiques des derniers Tiguan et Tayron. Mais la principale nouveauté se situe au niveau des motorisations. Il proposera pour la première fois des versions hybrides légères 48 V et full hybrid.

Disponible lors de son lancement avec deux versions hybrides légères, le nouveau Volkswagen T-Roc se dotera également de motorisations full hybrid en 2026. ©Volkswagen

Lancée en 2017 et restylée au cours de l’année 2022, la première génération du Volkswagen T-Roc s’est vendue à plus de deux millions d’exemplaires dans le monde. De quoi en faire le SUV le plus vendu par le constructeur allemand, après le Tiguan.

Présenté juste avant le salon de Munich, le nouveau Volkswagen T-Roc devra donc marcher sur les pas de son prédécesseur pour continuer à dominer le marché des SUV compacts. Et pour y arriver, cette deuxième génération ne manque pas de nouveautés.

Plus d’espace dans l’habitacle

Après les actuels Tiguan et Tayron, respectivement lancés en 2024 et en 2025, le nouveau Volkswagen T-Roc devient le troisième SUV de la marque à reposer sur la plateforme MQB Evo. Il reprend de la même manière les codes stylistiques aperçus chez ses deux grands frères, à l’image de la fine barre lumineuse à l’avant comme à l’arrière. Sur les finitions hautes, le logo est également illuminé.

Plus grand que son prédécesseur, le nouveau Volkswagen T-Roc gagne 12 cm en longueur, pour atteindre 4,37 m. Son empattement progresse aussi de 3 cm, à 2,63 m, offrant de fait plus de place aux passagers arrière. Le volume du coffre augmente également de 30 l et passe dorénavant à 475 l.

L’intérieur de la deuxième génération du T-Roc s’améliore considérablement, notamment en ce qui concerne la qualité des matériaux. Les équipements proposés confirment une montée en gamme du modèle, avec un combiné d’instrumentation numérique de dix pouces ainsi qu’un écran central de 10,4 pouces (ou 12,9 sur les finitions hautes).

Comme sur le Tiguan et le Tayron, on retrouve également la fameuse molette permettant de régler les différents modes de conduite ou le volume sonore, qui fait son apparition sur la console centrale. L’affichage tête haute constitue quant à lui une nouveauté pour le T-Roc, mais sera proposé en option.

Deux nouvelles motorisations hybrides légères

Disponible auparavant en diesel ou en essence, le nouveau Volkswagen T-Roc se décline pour la première fois en motorisations électrifiées. Lors de son lancement, le petit SUV sera donc exclusivement proposé en versions hybrides légères 1.5 eTSI Hybrid 48 V de 116 et 150 ch. En France, elles ne seront disponibles qu’en traction avant en raison du malus.

Volkswagen annonce que la gamme du T-Roc sera également complétée par deux nouvelles motorisations full hybrid au cours de l’année 2026.

Pour le T-Roc 1.5 eTSI Hybrid de 116 ch, le ticket d’entrée est fixé à 29 990 euros. L’ouverture des commandes est prévue pour le 1er septembre 2025, tandis que les premières livraisons interviendront au mois de novembre.