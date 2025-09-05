Menu
Le directeur général de BMW remet en cause l’échéance de 2035 

Publié le 5 septembre 2025

Par Jean-Baptiste Kapela
2 min de lecture
Dans une interview accordée à Politico, le directeur général de BMW, Oliver Zipse, estime que l'arrêt des ventes de modèles thermiques en 2035 dans l’Union européenne serait une "grave erreur". Il souhaiterait davantage de mesures qui englobent la chaîne d’approvisionnement des véhicules. 
BMW Oliver Zipse
Oliver Zipse, directeur général du groupe BMW. ©BMW

Interdire les ventes de véhicules thermiques en 2035 dans l’Union européenne serait une "grave erreur" pour Oliver Zipse. Le directeur général du groupe BMW, dans une interview accordée au journal Politico relayée par Reuters, estime que fixer une date butoir pour la transition vers l’électrique éclipserait la problématique des émissions sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement d’un véhicule. 

 

Selon le patron du groupe allemand, il faut en revanche une mesure qui prenne en compte l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’approvisionnement de batteries à celui en carburant. Il demande aux régulateurs européens d’autoriser les combustibles respectueux du climat au-delà de 2035. Selon lui, les producteurs de carburant devraient aussi être tenus responsables. 

 

Le groupe BMW reste confiant pour 2025 malgré des résultats en perte de vitesse

 

"Nous ne nous rendons pas service en fixant des dates arbitraires auxquelles toutes les industries devront s'adapter", explique-t-il dans l’interview. D’après le patron de BMW, les règles européennes sont "absurdes" dans la mesure où les pétroliers n’ont aucun objectif de décarbonation.    

 

Au-delà de sa vision de la réglementation européenne, Oliver Zipse reste confiant dans l’objectif de vendre plus de 2,5 millions de véhicules d’ici la fin d’année. "Nous sommes en avance par rapport aux chiffres de l'année dernière en août", affirme le directeur général dans l’interview, soulignant un fort dynamisme sur le marché européen. Dans le cadre de l’IAA de Munich, le constructeur bavarois prévoit de lancer le premier modèle d’une catégorie de véhicules électriques. 

