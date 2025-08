Le groupe BMW reste confiant pour 2025 malgré des résultats en perte de vitesse

Secoué par les droits de douanes américains et par la chute de la demande en Chine, le groupe BMW a vu son bénéfice net plonger de 29 % au premier semestre 2025, à environ 4 milliards d’euros. Malgré des résultats financiers en berne, le constructeur bavarois a tout de même décidé de maintenir ses objectifs pour le reste de l’exercice.

Malgré des résultats financiers en baisse, le groupe BMW maintient ses objectifs pour 2025. ©BMW Group

Le groupe BMW suit la même trajectoire que Volkswagen et Mercedes-Benz. À l’instar de ses confrères allemands, le constructeur bavarois a fait état de résultats financiers en forte baisse au premier semestre 2025.

Le groupe BMW a en effet vu son bénéfice net chuter de 29 % sur les six premiers mois de l’année, à un peu plus de 4 milliards d’euros. Son chiffre d’affaires a également reculé de 8 % en l’espace d’un an, pour atteindre environ 67,7 milliards d’euros. Enfin, la marge opérationnelle de ses ventes a fondu à 6,2 %, contre 8,6 % un an plus tôt.

Mais contrairement à ses compatriotes germaniques, qui ont préféré revoir leurs ambitions à la baisse, le groupe BMW a quant à lui décidé de maintenir ses objectifs pour l’ensemble de l’exercice. Il prévoit donc toujours une marge comprise entre 5 % et 7 % en 2025.

L’impact des droits de douane américains

L’entrée en vigueur, en avril dernier, des nouveaux droits de douane américains, qui ont porté les taxes à 27,5 %, s’est fait nettement ressentir au deuxième trimestre 2025. Le groupe BMW a en effet dégagé un bénéfice net de 1,84 milliards d'euros, en baisse de 31,9 % sur un an. Le chiffre d'affaires a aussi baissé de 8 %, à 33,93 milliards d'euros.

Le constructeur bavarois possède pourtant une usine en Caroline du Sud, la plus grande du groupe. Cependant, il est encore contraint d'exporter vers les Etats-Unis pas moins de 50 % de ses voitures destinées à la clientèle américaine, notamment depuis l'Europe et le Mexique.

Mais les mauvais résultats financiers de BMW s’expliquent également par la chute de la demande en Chine (-14 %), son premier marché, où les constructeurs allemands ont longtemps réalisé plus d'un tiers de leurs ventes. Les marques européennes y affrontent désormais l'essor fulgurant des constructeurs locaux, plus avancés sur l'électrique et livrant une guerre des prix sans merci.