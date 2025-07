Pas de miracle pour Mercedes-Benz au premier semestre 2025

Publié le 30 juillet 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 3 min de lecture

Impacté par le déclin de ses ventes en Chine et par les droits de douane américains, Mercedes-Benz a vu son chiffre d’affaires décliner de 8,6 % au premier semestre 2025, à près de 66 milliards d’euros. La chute est d’autant plus brutale pour son bénéfice net, qui atteint environ 2,7 milliards d’euros, soit une baisse de 55,8 % en l’espace d’un an.

Mercedes-Benz accuse le coup des droits de douane américains et de la baisse de ses ventes en Chine. ©AdobeStock-OlekAdobe

Les constructeurs automobiles allemands traversent une période difficile. Après les mauvais résultats du groupe Volkswagen, c’est au tour de Mercedes-Benz de publier son bilan financier du premier semestre 2025. Et force est de constater qu’il n’est guère mieux que celui de son compatriote originaire de Wolfsburg. Plombé par les droits de douane, le groupe Volkswagen accuse le coup Au terme des six premiers mois de l’année 2025, le groupe Mercedes-Benz a, en effet, rapporté un chiffre d’affaires d’environ 66 milliards d’euros, soit une baisse de 8,6 % en comparaison au premier semestre 2024. Le constat se veut même encore pire pour son bénéfice net qui plonge de 55,8 %, à près de 2,7 milliards d’euros. Face à de tels résultats, le constructeur à l’étoile a été contraint, à l’instar du groupe Volkswagen, de revoir à la baisse ses objectifs pour l’ensemble de l’exercice 2025. Mercedes-Benz prévoit désormais des ventes nettement inférieures à celles de l’an dernier, ainsi qu'une marge opérationnelle comprise entre 4 % et 6 %, contre 6 % et 8 % précédemment. Un deuxième trimestre catastrophique Plombé par la dégradation des ventes en Chine et par la mise en place des nouveaux droits de douane américains, Mercedes-Benz a vécu un deuxième trimestre 2025 que l'on peut qualifier de catastrophique. Sur cette période, le groupe allemand n'a dégagé qu'un profit net de 957 millions d'euros, en chute de 68,7% sur un an, alors que certains experts tablaient sur un bénéfice plus élevé, à 1,52 milliards d’euros. Il s'agit là du huitième trimestre consécutif en recul, après trois années de profits spectaculaires qui ont succédé à la crise sanitaire de 2020. Droits de douane : BMW et Mercedes pourraient tirer leur épingle du jeu En ce qui concerne le chiffre d’affaires, celui-ci a baissé de 9,8 %, à 33,15 milliards, notamment à cause d’un recul de 9 % des livraisons de voitures dans le monde. Mais la chute est d’autant plus brutale en Chine, le principal marché du constructeur à l’étoile, où les ventes ont plongé de 19 % entre avril et juin 2025. Aux États-Unis, Mercedes-Benz a également vu ses livraisons diminuer de 12 % à cause de l’entrée en vigueur des droits de douane américains, obligeant le groupe à payer des taxes de 27,5 % sur ses voitures importées. Par conséquent, la marge opérationnelle des ventes de voitures a plongé à seulement 5,1 % au deuxième trimestre 2025, contre 7,3 % pour le premier. Sans les droits de douane américains, celle-ci aurait atteint 6,6 %, assure le constructeur dans communiqué.

