Essai Mercedes-Benz GLB : l’électrique pour familles branchées

Le nouveau GLB vient enrichir le marché des modèles électriques sept places. Très abouti, le SUV propose jusqu’à 633 km d’autonomie et se recharge vite. Il devrait même figurer sur la liste des véhicules écoscorés dans sa version d’entrée de gamme.

Le Mercedes-Benz GLB est décliné en plusieurs versions électriques offrant jusqu'à plus de 600 km d'autonomie. ©Mercedes-Benz

Les familles nombreuses n’ont guère de choix à l’heure de passer à l’électrique. Les modèles à batterie proposant plus de cinq places se font rares.

Il y a tout d’abord le Peugeot e-5008, mais sa déclinaison "long range" souffre de délais de livraison rédhibitoires pour bon nombre de clients. Tesla a récemment ouvert l’option sept places sur le Model Y, mais la marque américaine a passablement écorné son image, en raison des prises de position de son grand patron Elon Musk.

Fini l'EQB, place au GLB

Une autre option est le duo Kia EV9/Hyundai Ioniq 9, sachant que ces deux modèles dépassent les 5 m de long, un format peu pratique. N’oublions pas le Volvo EX90, dont les tarifs débutent à 89 500 euros, ou encore le BYD Tang fabriqué en Chine.

Bonne nouvelle, le Mercedes‑Benz GLB vient quelque peu enrichir le champ concurrentiel. Oubliez l’appellation EQB, la version électrique ne fait plus bande à part dans la nomenclature de la marque.

Le SUV allemand apparaît, sur le papier, très cohérent face aux différentes propositions sur le marché. Le GLB se veut relativement compact (4,72 m) et affiche des tarifs qui n’ont rien de délirant.

Indéniablement, il a le potentiel pour faire mieux que les 2 730 unités de l’EQB livrées en France en 2025. Il n’aura, premièrement, échappé à personne que le cadre fiscal et réglementaire avantage nettement les propositions électriques, surtout lorsqu’elles sont écoscorées.

Une version probablement écoscorée

Il ne fait guère de doute que le GLB 200 (propulsion de 224 ch), doté d’une batterie de 58 kWh (430 km d’autonomie), le sera. Un atout majeur, surtout en BtoB, proposé à partir de 46 950 euros.

Deuxièmement, le GLB s’inscrit dans cette nouvelle génération de modèles électriques levant une grande partie des craintes liées à cette technologie. Certes, la version d’entrée de gamme dispose d’un faible rayon d’action mais grâce à l’architecture 800 V, la recharge à 80 % ne prend que 20 minutes (jusqu’à 200 kW de puissance de charge).

Pour plus d’autonomie, plus de 600 km, les versions 250+ (propulsion de 272 ch) et 350 4Matic (transmission intégrale de 354 ch) sont plus indiquées. Leur batterie de 85 kWh est rechargeable à 80 % en 22 min (jusqu’à 320 kW de puissance de charge). En revanche, l’écoscore n’est plus de mise.

Sur le plan pratique, sachez que le GLB est proposé de série en version cinq places. Il convient de débourser 1 350 euros de plus pour ajouter deux sièges de rang 3. Sur l’EQB, les sept places étaient de série…

Petit coffre en sept places

En cinq places, le coffre du SUV s’élève à 540 l et un frunk de 127 l est présent sous le capot avant. En sept places, le frunk demeure, mais le volume arrière devient anecdotique (145 l) et impose le recours à un coffre de toit pour les départs en vacances.

Soulignons aussi que l’espace aux jambes au rang 3 est réduit et convient surtout à des petits gabarits. Les autres passagers sont bien mieux lotis avec, par exemple, une longueur aux jambes passablement accrue en rang 2. Le GLB électrique, testé en versions 250+ et 350 4Matic, endosse les qualités que l’on est en droit d’attendre d’un produit premium.

L’insonorisation et le confort sont de haut niveau. Le SUV est une invitation au voyage, d’autant plus qu’il sait se montrer frugal, comme en atteste notre essai sur des routes escarpées et sinueuses ponctué par une consommation de 15,4 kWh/100 km. Sur voie rapide et autoroute, il en va autrement.

L’activation du mode Eco et l’enclenchement du niveau de récupération d’énergie B‑ (système One Pedal) sont deux préalables à tout déplacement, en plus d’une conduite apaisée, afin de tirer le meilleur du potentiel du GLB en matière d’autonomie. Quitte, c’est vrai, à flirter avec l’ennui.

À partir de 55 900 euros

Pour remédier à ce dernier point, le SUV mise sur un habitacle cossu et une offre digitale de premier choix, composée d’un combiné d’instruments de 10,25’’ et d’un écran central de 14’’. Il est possible d’ajouter un écran (14’’), riche en applications, pour le passager avant, mais le coût pourra s’avérer prohibitif pour la plupart des clients.

Côté tarifs justement, la version 250+ s’affiche à partir de 55 900 euros en finition Progressive Line et à 57 100 euros en Business Line. En 350 4Matic, le GLB débute à 61 100 euros.

Le GLB EQ apparaît comme un bon compromis en matière d’électrique chez Mercedes-Benz. La CLA offre plus d’autonomie mais moins d’habitabilité. Le GLC est plus grand mais n’offre pas sept places et est aussi beaucoup plus encombrant (4,86 m) et onéreux (à partir de 71 900 euros).