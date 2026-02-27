Tesla lance son Model Y en version 7 places

Après les versions Standard et Performance, Tesla propose désormais son Model Y avec l’option sept places. Dans cette configuration, le SUV 100 % électrique de la marque américaine est commercialisé à partir de 55 543 euros. Un prix plutôt bien placé face à une concurrence qui se fait très rare sur ce segment.

Le Tesla Model Y est désormais disponible en version sept places en France, contre 55 543 euros. ©Tesla

Disponible depuis peu dans une version moins onéreuse, baptisée Standard, ainsi qu’une plus efficiente, prenant le nom de Performance, le Tesla Model Y débarque désormais en France avec l’option sept places.

Le SUV 100 % électrique américain est en effet proposé avec une troisième rangée de sièges, mais uniquement dans sa version Grande Autonomie Transmission Intégrale, revendiquant une autonomie pouvant aller jusqu'à 629 km en cycle mixte WLTP (en jantes 19 pouces).

Idéal pour les familles avec enfants, ce Model Y en version sept places offre donc 117 l de rangement sous le capot avant et 363 l derrière la troisième rangée. Une fois cette dernière rabattue à plat, le volume de coffre passe à 753 l, contre 854 l pour la version cinq places. Une perte de 101 l mais qui permet tout de même au modèle d’accueillir facilement "poussettes, trottinettes, lits pliables et bien plus encore", selon les dires de la marque.

S’il n’avait pas été pensé, à l’origine, pour accueillir sept passagers, le SUV électrique américain peut toutefois se targuer d’afficher un prix particulièrement attractif dans cette configuration. En France, le Tesla Model Y en version sept places est en effet proposé à partir de 55 543 euros. Un tarif très compétitif compte tenu de la rareté de l’offre de véhicules 100 % électriques à sept places.

Seul le Peugeot e-5008, qui fait d’ailleurs quasiment la même longueur que le Model Y (4,79 m), peut se vanter d’être moins cher. Le SUV 100 % électrique du Lion est en effet disponible de série en configuration sept places, contre 46 990 euros. En revanche, ce dernier reste moins endurant que l’américain, avec une autonomie de seulement 502 km avec sa batterie de 73 kWh. Pour le gros accu de 97 kWh, le rayon d'action grimpe à 668 km selon la norme WLTP, mais le prix aussi à 51 290 euros.

Plus petit (4,73 m de long), le nouveau Mercedes-Benz GLB EQ, qui arrivera dans les concessions françaises au mois de mars 2026, peut quant à lui atteindre jusqu'à 631 km entre deux recharges, pour un ticket d’entrée fixé à 55 900 euros.

Pour retrouver d'autres véhicules 100 % électriques à sept places, il faut s’orienter sur des segments supérieurs, avec des gabarits de plus de 5 m de long. On peut par exemple relever le Kia EV9 (65 400 euros), le Hyundai Ioniq 9 (69 900 euros) ou encore le Volvo EX90 (89 500 euros).