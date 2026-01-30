Fin de carrière pour les Tesla Model S et Model X

Publié le 30 janvier 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 3 min de lecture

Tesla va mettre un terme à la production des Model S et Model X. Fabriqués dans l’usine de Fremont, en Californie, les deux véhicules historiques du constructeur américain seront remplacés par l’assemblage des robots humanoïdes Optimus d’ici à la fin de l’année 2026.

Avecc le pick-up Cybertruck, les Model S et Model X se sont écoulés à seulement 50 000 exemplaires en 2025, représentant ainsi à peine 3 % des livraisons de Tesla au cours de l’année. ©Tesla

C’est une page qui se tourne chez Tesla. Le 28 janvier 2026, lors de l’annonce des résultats commerciaux de l’année 2025, Elon Musk, président du constructeur américain, a officialisé la fin de carrière des Model S et Model X. Considérés comme la vitrine technologique de Tesla, ces deux modèles historiques ont grandement participé à asseoir la renommée de la marque à l’international. Lancée en 2012, la Tesla Model S, une berline de plus de 5 m de long, sera retirée du catalogue du constructeur au cours du prochain trimestre. Le SUV familial, Model X, verra également sa production s’arrêter. Les deux modèles avaient pourtant bénéficié d’une très légère mise à jour en 2025. Insuffisant pour refaire décoller leurs ventes. Le bénéfice net de Tesla plonge en 2025 En effet, avec le pick-up Cybertruck, les Model S et Model X se sont écoulés à seulement 50 000 exemplaires en 2025, représentant ainsi à peine 3 % des livraisons de Tesla au cours de l’année. Les 97 % restants sont donc à attribuer aux Model 3 et Model Y, qui se sont vendus à 1 585 279 exemplaires dans le monde. Les robots Optimus prennent le relais Fabriqués dans l’usine de Fremont, en Californie, les Model S et Model Y ne seront pas remplacés par de nouveaux modèles de Tesla. Du moins, pas par des automobiles. Les lignes de production libérées serviront en effet à l’assemblage des robots humanoïdes Optimus, dont la commercialisation est prévue en 2027. Tesla prévoit d’en fabriquer un million par an. The Tesla Model S and Model X are amazing vehicles. Get them while still available! https://t.co/JQwr8HsYNL — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2026 "Nous avons posé les fondations pour l'avenir de Tesla", a affirmé l'entreprise lors de la présentation de ses résultats commerciaux. Outre les débuts de production des robots Optimus, le groupe prévoit également de continuer son programme de conduite entièrement autonome (FSD), avec notamment le lancement des tests de son service de taxis sans chauffeur – Robotaxis – à Austin (Texas). Côté automobile, Tesla devrait normalement présenter cette année son Roadster, un modèle sportif de nouvelle génération. Sa mise en production ne devrait en revanche pas intervenir avant 2027. Enfin, la production à grande échelle du semi-remorque 100 % électrique, baptisé Semi, doit quant à elle commencer dans le courant du premier semestre 2026. L’objectif, ici, est de 50 000 unités annuelles.

