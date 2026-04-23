Top départ pour Genesis en France

La marque premium du groupe Hyundai débute la commercialisation de ses trois modèles 100 % électriques sur le marché français. Pour rouler en Genesis, il faudra donc débourser un minimum de 54 200 euros pour le GV60, 68 400 euros pour le GV70 ou encore 82 000 euros pour la G80.

Genesis a ouvert les commandes de ses trois modèles 100 électriques en France. ©Genesis

Le printemps 2026 est riche en lancement de marques asiatiques. Après les chinois Omoda & Jaecoo, Zeekr, Denza, Geely ou encore GAC, c’est maintenant au tour d’un constructeur sud-coréen de débuter sa commercialisation sur le marché français. Genesis, marque premium du groupe Hyundai, vient en effet d’ouvrir les commandes de ses trois modèles 100 % électriques : la berline G80 et les SUV GV60 et GV70.

"Le lancement des commandes marque une étape importante de Genesis dans notre pays et confirme la volonté de construire une présence solide, fondée sur des valeurs claires et une offre distinctive dès le premier jour", a déclaré Charles Fuster, directeur général de Genesis en France et en Italie.

Des tarifs premium

Qui dit marque premium, dit tarifs premium. Disponible en trois niveaux de finition, le GV60 affiche un ticket d’entrée fixé à 54 200 euros, dans sa version Pure de 229 ch (propulsion). Cette dernière dispose d’une dotation déjà complète, incluant notamment un écran panoramique de 27 pouces, des sièges à réglages électriques et un ensemble étendu de systèmes d’aide à la conduite. Ce C-SUV de 4,54 m de long peut parcourir jusqu’à 561 km en cycle mixte WLTP, grâce à une batterie de 84 kWh. Doté d’une architecture 800 V, il peut se recharger de 10 % à 80 % en 18 minutes seulement.

Proposée à partir de 64 100 euros, la version Premium, développant 318 ch, introduit la transmission intégrale ainsi que des éléments supplémentaires de confort et de personnalisation, dont la suspension prédictive intelligente.

Au sommet de la gamme, on retrouve la version Luxury, vendue à partir de 74 100 euros. Celle-ci développe jusqu’à 490 ch et intègre des technologies avancées telles que l’affichage tête haute, la caméra 360 degrés et un différentiel à glissement limité électronique, tout en offrant un niveau de finition particulièrement élevé.

Son grand frère, le GV70, est quant à lui un D-SUV de 4,72 m de long. Il embarquera la même batterie de 84 kW, lui offrant une autonomie maximale de 479 km en cycle mixte WLTP. Sa plateforme compatible 400 V et 800 V lui permet de passer de 10 % à 80 % en environ 19 minutes en charge rapide.

Comme le GV60, sa gamme se décline en trois finitions, toutes disponibles en transmission intégrale et développant 490 ch. La version Pure, facturée à partir de 68 400 euros, propose un niveau d’équipement complet dès l’entrée de gamme. Les finitions Premium et Luxury sont quant à elles respectivement accessibles à partir de 72 300 euros et 77 300 euros.

Enfin, le troisième et dernier modèle commercialisé en France sera une grande berline de 5,14 m de long, qui prend le nom de G80. Sa batterie de 94,5 kWh, associée à l’architecture 800 V, lui garantit un rayon d’action pouvant atteindre 570 km en cycle WLTP et une recharge de 10 à 80 % en 25 minutes. Ici, seul le niveau de finition Luxury est disponible à partir de 82 000 euros.

25 points de vente d’ici à 2028

Pour distribuer ses trois modèles, Genesis s’appuiera sur un réseau de vente et d’après-vente dédié. Deux showrooms temporaires ont déjà été ouverts, l’un à Issy-les-Moulineaux (92) et l’autre à Villeneuve-d’Ascq (59) par l'intermédiaire du distributeur GGP.

Mais des sites définitifs ouvriront à partir du mois de juin 2026. La marque premium prévoit ainsi d’installer jusqu’à 25 points de vente d’ici à fin 2028, lui permettant de couvrir 80 % du territoire français.

D’ailleurs, Genesis, qui vend aussi des véhicules hybrides dans le monde, pourrait également commercialiser cette technologie sur le marché français. Un moyen peut-être de faire baisser la facture. En revanche, la marque affirme que cela ne sera pas le cas avant 2027.