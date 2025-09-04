Charles Fuster va piloter l'arrivée de Genesis en France

Alors que Genesis, la marque premium de Hyundai, sera lancée en France en 2026, Charles Fuster sera son directeur. Il a pour mission, sous la houlette de Lionel French Keogh, de positionner la marque comme une référence dans le marché premium.

Charles Fuster vient d'être nommé directeur de Genesis France. ©Genesis

Près de dix ans après sa création, la marque Genesis va enfin arriver en France. Cette annonce, faite en juin 2025 à l'occasion des 24 Heures du Mans, car la marque sud-coréenne s'est engagée dans la célèbre course mancelle, se concrétise encore un peu plus aujourd'hui.

En effet, Charles Fuster vient d'être nommé à la direction de Genesis France et Italie. Fort d'une expérience de plus de 15 ans dans l'automobile, notamment chez Lancia, Jeep et Fiat, le nouveau directeur a pour mission d'installer la marque sur le marché premium de Hyundai dans l’Hexagone.

"Nous souhaitons la bienvenue à Charles chez Genesis Motor France" a déclaré Lionel French Keogh, président Genesis Motor France dans un communiqué (…) Nous sommes convaincus que, grâce à sa contribution, Genesis pourra rapidement s'imposer comme une nouvelle référence dans le segment haut de gamme en France."

"Je suis honoré d'assumer cette fonction et de contribuer au lancement de Genesis en France", a déclaré Charles Fuster. Je suis prêt à travailler avec une équipe de talents motivés pour construire une histoire à succès, en faisant de la marque une icône de style et d'innovation dans notre pays. Nous entrons donc sur le marché français avec un plan solide, une grande détermination et une grande motivation. Les prochains mois seront riches en lancements et en surprises."

En attendant les surprises, la feuille de route de Genesis pour son déploiement en France est déjà largement connue. La marque sera une réalité en 2026 en France et son arrivée va logiquement demander la constitution d'un réseau de distribution.

Genesis va logiquement s'appuyer sur le réseau Hyundai existant. "Nous voulons nous appuyer sur notre réseau car les concessionnaires connaissent leur clientèle, notamment celle professionnelle, qui est une des cibles de Genesis", avait indiqué Lionel French Keogh en juin dernier.

D'ici trois ans, le constructeur compte sur une dizaine de points de vente en France et une trentaine de points après-vente. "Notre business plan s'appuie sur une centaine de véhicules par point de vente sur une année pleine", a indiqué Lionel French-Keogh, ce qui représenterait environ 1 200 véhicules par an.

Pour information, Genesis a totalisé 3 000 ventes en 2024 dans les trois pays européens où elle opère déjà (Allemagne, Suisse et Royaume-Uni). Dans le monde, elle a écoulé 220 000 véhicules, dont 120 000 en Corée du Sud et 80 000 en Amérique du Nord.