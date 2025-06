La distribution de Genesis en France se précise

Après une première phase d’implantation au Royaume-Uni, en Suisse et en Allemagne, Genesis prépare son entrée sur de nouveaux marchés européens. La marque premium du groupe Hyundai prévoit notamment de s’installer en France, avec un lancement prévu début 2026.

Créée en 2015 pour incarner le haut de gamme à la coréenne, Genesis s’est d’abord fait les armes en Amérique du Nord avant de poser un pied en Europe. Son ambition : jouer dans la cour des grands face aux références allemandes du segment premium.

Sous contrat de concession

Lionel French-Keogh, président de Hyundai France, nous a précisé les conditions de distribution. Hyundai cherche à trouver un modèle économique viable afin d'éviter les erreurs du passé commises par certaines marques, notamment Infiniti. Le contrat sera un contrat de concession, similaire à celui de Hyundai. "Nous voulons nous appuyer sur notre réseau car les concessionnaires connaissent leur clientèle, notamment celle professionnelle, qui est une des cibles de Genesis", indique ce dernier.

"Dans les pays où la marque était déjà présente, la distribution se faisait sous un contrat d'agent, précise le dirigeant. Mais pour différentes raisons, ce mode de distribution a assez peu fonctionné, le Royaume-Uni va d'ailleurs repasser en contrat de concession."

Des standards relativement légers

Les standards de distribution seront relativement légers. "Pas de corner, un showroom distinct aux couleurs de la marque, mais qui peut bien entendu être dans le même bâtiment que Hyundai", précise Lionel French-Keogh. Dans le détail, cela représente un espace de vente de 150 m² afin d'accueillir trois véhicules, soit l'ensemble de la gamme à venir, qui sera 100 % électrique dans un premier temps. "D'autres technologies pourront arriver en fonction de la réglementation et du marché", glisse le dirigeant.

Si pour la partie back office tout sera mutualisé entre les deux marques, Genesis demande néanmoins un vendeur dédié. "Je me suis rendu compte que si une concession ne dispose pas d'une force commerciale 100 % opérationnelle pour la marque distribuée, cela ne fonctionne pas", poursuit Lionel French-Keogh.

D'ici deux à trois ans, Genesis vise une dizaine de points de vente et une trentaine de services après-vente sur le marché français. "Notre business plan s'appuie sur une centaine de véhicules par point de vente sur une année pleine", indique Lionel French-Keogh, ce qui représenterait environ 1 200 véhicules par an. Le premier à avoir été nommé est le groupe BPM. Il ouvrira d'ici la fin de l'année un point de vente Genesis à Issy-les-Moulineaux (92), à la place d'une agence Peugeot, elle-même mitoyenne d'une concession Hyundai.

S'appuyer sur l'écurie sportive

Pour se faire sa place sur le marché premium déjà fort occupé, Genesis va s'appuyer sur la compétition et le made in France. "L'écurie Genesis Magma Racing, qui a participé pour la première fois aux 24 Heures du Mans, va s'installer sur le circuit du Castellet et va employer une cinquantaine de personnes", explique Lionel French-Keogh. "Nous allons donc asseoir notre présence en France via le sport automobile pour promouvoir nos modèles."

La gamme Genesis sera composée de trois modèles 100 % électriques : le GV60, un SUV de 4,52 m de long s'inscrivant dans le segment C et reposant sur la plateforme du Kia EV6 ; le GV70, un autre SUV du segment D (4,75 m de long) ; et la G80, une berline du segment D/E de 5 m de long. En Allemagne, ces modèles sont respectivement affichés à partir de 61 200, 82 000 et 83 000 euros.

Genesis est commercialisée en Corée du Sud, aux États-Unis et dans les pays du Golfe. En 2024, la marque a vendu 220 000 véhicules, dont 120 000 dans son pays d'origine et 80 000 en Amérique du Nord. En Europe, les ventes britanniques, suisses et allemandes ont représenté 3 000 unités.