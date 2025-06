Genesis, la marque premium de Hyundai, débarque en France

La troisième marque du groupe Hyundai s'apprête à faire son entrée sur le marché français au premier trimestre 2026, nouvelle étape dans son expansion européenne. Après des débuts en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni, Genesis compte concurrencer les marques premium installées avec une gamme 100 % électrique.

Genesis sera distribuée en France au premier trimestre 2026. Le GV60 sera probablement son cœur de gamme. ©Genesis

Après l'Allemagne, la Suisse et le Royaume-Uni où la marque est présente depuis 2021, le groupe Hyundai s'apprête à lancer Genesis sur d'autres marchés européens dont la France. La commercialisation des premiers modèles se fera au cours du premier trimestre 2026.

Genesis est la troisième marque du groupe coréen. Positionnée haut de gamme dans le but de concurrencer les premium allemands, elle a été créée en 2015 et est arrivée sur le marché nord-américain un an plus tard.

Le groupe coréen a suivi la même stratégie initiée il y a une trentaine d'années par les constructeurs japonais qui avaient lancé leur propre marque premium pour toucher une nouvelle clientèle. Cela a été le cas pour Toyota et Lexus, Honda et Acura, sans oublier Nissan et Infiniti ainsi que Mazda et feu Xedos. En Europe, excepté le bref passage d'Infiniti qui a cessé son activité en 2019, seule la marque Lexus a une présence active en Europe.

Trois modèles

La gamme Genesis sera composée de trois modèles 100 % électriques : le GV60, un SUV de 4,52 m de long s'inscrivant dans le segment C et reposant sur la plateforme du Kia EV6 ; le GV70, un autre SUV du segment D (4,75 m de long) ; et la G80, une berline du segment D/E de 5 m de long. En Allemagne, ces modèles sont respectivement affichés à partir de 61 200, 82 000 et 83 000 euros.

La nouvelle marque sera gérée par Hyundai France. "Nous sommes actuellement au début de la mise en place de la distribution, indique le porte-parole de Hyundai France. La marque sera distribuée dans les plus grandes agglomérations en France, soit environ une dizaine de points de vente."

Une dizaine de points de vente

Pour l'instant, Hyundai ne communique pas sous quelle forme se fera la distribution (contrat d'agent ou de concession), ni sur les investissements (corner spécifique dans les concessions Hyundai, lieu dédié, etc.).

"Notre arrivée sur ces marchés clés marque une étape décisive pour Genesis. Nous entamons une nouvelle étape pour renforcer durablement notre présence et notre engagement à travers l’Europe. Il s’agit de notre expansion la plus significative depuis notre arrivée en Europe en 2021. Elle marque le début d’une nouvelle phase de croissance mesurée, stratégique et en accord avec notre positionnement sportif", a déclaré Xavier Martinet, directeur général de Genesis Motor Europe. Genesis sera également commercialisée en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas.

Genesis a annoncé sa commercialisation lors des 24 Heures du Mans. Le constructeur participait pour la première fois à cette course mythique avec l'écurie Genesis Magma Racing, avec le soutien d’IDEC Sport, en vue d’un engagement officiel en 2026. L'écurie s’est déjà fait remarquer dans la série European Le Mans Series (ELMS), avec plusieurs victoires et des résultats dès sa première saison.