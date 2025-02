Hyundai France vise 25 % de ses ventes en électrique en 2025

En 2024, la marque sud-coréenne a vu ses immatriculations se contracter de 8 %, principalement à cause d'une baisse de la demande sur le marché des professionnels. Mais, en parallèle, la part de marché des particuliers s'est stabilisée. En 2025, l'Inster permettra à Hyundai d'avoir de fortes ambitions sur l'électrique.

L'Inster permettrait à Hyundai d'atteindre les 25 % de part de marché en électrique sur l'ensemble de sa gamme. ©Hyundai

En 2024, Hyundai aura connu une année en demi-teinte. Si les ventes ont baissé de 8 % en France pour atteindre 45 451 unités, ce qui a représenté une part de marché de 2,6 %, les ventes à particulier ont, quant à elles, progressé pour atteindre une pénétration, toutes marques confondues, de 3,09 %. Un résultat global qui place Hyundai comme la troisième marque importée de France, derrière Toyota et Volkswagen.

"En revanche, nous avons connu une contraction des ventes sur le BtoB, due notamment au cycle de vie du Tucson, notre best-seller, qui a connu un trou, les clients en étant en attente du restylage", explique Lionel French Keogh, président de Hyundai France.

La marque a en effet perdu 0,73 point pour ne représenter que 1,8 % de part de marché sur le canal des professionnels. Dans le détail, les particuliers ont représenté 56 % des ventes de Hyundai, les flottes 20 %, les véhicules de démonstration également 20 % et la location courte durée, 4 %.

Hyundai reste une marque de SUV, car ce type de carrosserie couvre encore près de deux ventes sur trois, les Tucson et Kona représentant à eux seuls respectivement 35 % et 27 % de pénétration (15 858 et 12 109 unités).

Un segment A en forte progression

Par segment, Hyundai performe sur le segment A, avec une part de marché de 3,9 % (+73 %), la marque sud-coréenne étant l'une des rares à avoir conservé un modèle dans ce segment. Sur le B, la marque en revanche sous-performe avec une pénétration de 1,3 % (-11 %), la i20 faisant face à une concurrence très sévère, portée bien sûr par les marques nationales.

Sur le segment B des SUV, grâce au succès du Kona, Hyundai représente 5 % des ventes (+4 %), tandis que sur le segment C des SUV, elle réalise 4,4 % du marché (-16 %), une baisse liée au cycle de vie du Tucson, comme évoqué plus haut.

Sur le mix énergétique, les hybrides rechargeables représentent 48 %, suivies par les moteurs thermiques (20,8 %), les micro-hybrides (14 %), les électriques (12 %) et les hybrides rechargeables (4,9 %).

25 % des ventes en électrique en 2025

Hyundai est confiant pour atteindre les 25 % de ventes de voitures électriques dans le cadre de la réglementation CAFE. "L'Inster, que nous lançons dans les jours à venir, représentera 70 à 80 % de ces immatriculations", présente Lionel French Keogh qui prévoit 5 000 ventes en 2025.

"L'Inster sera pour moi une voiture facile à vendre." Et de s'expliquer : "Contrairement aux autres modèles électriques de notre gamme, l'Inster, de par son positionnement sur le segment B, ne changera pas les habitudes de consommation de nos clients par rapport à un modèle thermique. À l'instar de l'i20, l'Inster sera la deuxième voiture du foyer, celle qui rentre tous les soirs à la maison pour la brancher."

"En outre, le TCO de l'Inster est inférieur à celui de l'i20, ce que nous mettons en avant sur notre site Internet auprès de nos clients", poursuit-il. Avec ce véhicule, il compte donc atteindre une part de marché sur le segment B de 2,3 %, contre seulement 1,3 %.

Développement sur le VO

Pour 2025, Hyundai prévoit de mettre les bouchées doubles sur le véhicule d'occasion. "À terme, nous avons pour ambition de vendre un VN pour un VO, voire plus", a annoncé Lionel French Keogh. Car l'année dernière, le maillon faible du réseau a bien été le VO. "La rentabilité sur cette activité est passée de 6 % à 2 %", indique-t-il.

Ce mauvais résultat a eu pour conséquence de plomber la rentabilité du réseau qui sera vraisemblablement de 0,4 % en 2024, contre 1,5 % en 2023, alors que la marge unitaire par véhicule neuf a augmenté quant à elle de 100 euros. "L'augmentation des frais généraux et des coûts de l'énergie a également fait plonger la rentabilité", complète Lionel French Keogh.

Sur le VO, le constructeur veut donc passer à la vitesse supérieure en incitant notamment le réseau à développer ses achats. "Nous vendons 70 % de nos véhicules neufs en buy back, quel que soit le type de financement, il nous faut donc trouver d'autres modes d'approvisionnement", souligne Lionel French Keogh.

En parallèle, Hyundai veut mettre en avant sa marque de location courte durée, Mocean Rent, dans laquelle le réseau va être partie intégrante. Au final, Hyundai France projette d'augmenter son volume de 10 % et d'atteindre 30 % des ventes en BtoB.