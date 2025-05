Les certificats d’économie d’énergie arrivent chez Hyundai

Le constructeur sud-coréen déploie le dispositif des certificats d'économie d’énergie (CEE) dans l’ensemble de son réseau français. Les clients de Hyundai peuvent ainsi bénéficier d’une réduction directe pour l’achat d'un véhicule électrique neuf, et ce, avec des démarches administratives simplifiées.

Hyundai déploie les CEE dans l'ensemble de son réseau français. ©Hyundai

Renault, Stellantis, Volkswagen, Toyota ou encore Kia… La liste des constructeurs adoptant le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) ne cesse de s’allonger. Pourtant, quelques marques d’envergure figurent encore parmi les grands absents. Hyundai en faisait partie.

Mais le constructeur sud-coréen vient d’officialiser le déploiement des certificats d’économie d’énergie dans son réseau de concessionnaires français. Pour ce faire, Hyundai a signé un partenariat avec Économie d’Énergie, filiale du groupe La Poste et pionnière du dispositif des CEE.

Un accès simplifié aux primes CEE

Cette collaboration vise à simplifier l'obtention des primes CEE pour les clients professionnels et particuliers faisant l'acquisition d'un véhicule électrique Hyundai, notamment en levant certains freins financiers et administratifs.

Dans le détail, Économie d'Énergie proposera son expertise à l’ensemble du réseau Hyundai, soit 203 distributeurs. L’accompagnement comprendra alors la mise en place de formations, de webinaires et une veille réglementaire afin d'assurer aux équipes commerciales de la marque une parfaite maîtrise du dispositif CEE sur le terrain.

Les offres commerciales pourront inclure la déduction directe de la prime CEE sur le bon de commande ou le devis d'achat du véhicule neuf éligible. Économie d'Énergie se chargera ensuite de l'intégralité de la gestion du dossier CEE et assurera le versement de la prime directement au distributeur, déchargeant ainsi le client de cette démarche administrative.

"Je suis fier d'annoncer le partenariat de Hyundai Motor France et de son réseau avec Économie d'Énergie, une initiative stratégique qui simplifie l'accès aux primes CEE pour nos clients. Cette collaboration témoigne de notre engagement constant à rendre la mobilité électrique plus accessible, tant pour les particuliers que pour les professionnels", a réagi Lionel French Keogh, président de Hyundai Motor France.

Qui poursuit : "Nous croyons fermement que cette synergie permettra à nos clients de bénéficier de solutions financières avantageuses, tout en contribuant activement à la transition énergétique. Ensemble, nous ouvrons la voie à une mobilité plus durable et plus responsable."