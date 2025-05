Bientôt armé d’une gamme d’utilitaires légers, Kia déploie les CEE

Kia s’allie à CertiNergy & Solutions, une filiale d’Engie, pour proposer les certificats d’économies d’énergie à ses clients particuliers et professionnels. La prime pourra atteindre 4 250 euros pour les futurs utilitaires légers de la marque.

Kia déploie les CEE en vue du lancement du PV5. ©Kia

Les clients particuliers et professionnels se rendant en concession Kia pour acquérir un modèle électrique vont pouvoir bénéficier des certificats d’économies d’énergie (CEE). Le constructeur a noué un accord en ce sens avec CertiNergy & Solutions, une filiale du groupe Engie.

"Nous sommes ravis et honorés d’avoir signé cet accord pour notre réseau avec CertiNergy & Solutions. Cette filiale du groupe Engie bénéficie de plus de quinze ans d’expertise dans le domaine des certificats d’économies d’énergie et il était primordial pour nous de sélectionner un partenaire de premier rang pour notre réseau de distribution", explique Nicolas Janin, directeur des ventes de Kia France.

Prime déduite du prix de vente

Pour les voitures particulières, la prime oscillera, en fonction de la typologie de clients, entre 280 et 480 euros. Kia s’est surtout attaqué au sujet des CEE en vue du prochain lancement de sa gamme de véhicules utilitaires légers. Le premier d’entre eux, le PV5, arrivera en concession fin 2025.

Pour ses VUL électriques, la marque proposera une prime à l’achat allant de 2 500 à 4 250 euros, un montant variant là aussi selon le profil des acheteurs. Ces aides seront directement déduites du prix de vente, en concession.

Montants des CEE proposés par Kia en fonction de la typologie de clientèle :