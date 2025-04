Kia France fait une place à Izi by EDF dans son écosystème

Kia France a officialisé un partenariat avec Izi by EDF. La filiale tricolore du constructeur entend ainsi apporter aux acheteurs de voitures électriques une solution clé en main pour s'équiper d'une borne à domicile.

Kia proposera à ses clients de s'en remettre à Izi by EDF pour les bornes de recharge. ©Kia

Malgré les vents contraires, Kia France mise toujours sur la voiture électrique. Et comme une preuve de son engagement, la filiale tricolore n'a pas reculé au moment de sceller et d'annoncer, le 23 avril 2025, un accord-cadre avec Izi by EDF.

Une relation qui, en vertu des compétences de la composante du groupe EDF, porte sur la fourniture et l'installation de bornes de recharge. Kia France entend, en effet, proposer une solution facile à tous ses clients particuliers de voitures électriques.

Dans le détail, l'offre montée par les deux entreprises comprend une identification des besoins de chaque client de Kia par les experts d’IZI by EDF, l'établissement d'un devis personnalisé en fonction de la borne de recharge choisie et l'installation par un technicien qualifié IRVE.

Le choix entre deux bornes

Au catalogue, les clients de la prestation trouveront des bornes de recharge de 7,4 kW en monophasé et de 22 kW en triphasé. Des équipements dont les prix vont de 1 083 à 1 399 euros TTC. Pour repère et en guise d'argument, Kia rappelle que recharger un SUV EV3 de 10 à 100 % (équipé d'une batterie de 81 kWh) avec un tel dispositif ne coûte que 14,65 euros (sur la base d’un kWh à 0,20 euros TTC).

Izi by EDF poursuit son incursion dans l'automobile. D'aucuns se souviendront qu'un peu plus tôt dans ce mois d'avril, la filiale de l'énergéticien a passé un contrat similaire avec Aramisauto. Il était aussi question d'individualiser l'accompagnement des acheteurs de voitures électriques d'occasion dans leur démarche d'installation de borne.