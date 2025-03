Le groupe de distribution PLD Automobile annonce l’installation de 77 points de recharge près de sa concession ODICEE à Aix-en-Provence (13). Un projet qui a bénéficié d’un investissement de 1,5 million d’euros et du programme Advenir, piloté par Mobilians et l’Avere France.

De gauche à droite - Olivier Gautier, Philippe Leydet et Clément Leydet (Groupe PLD automobile) - Patrick Chatrieux (Président Régional PACA). ©Mobilians

Réalisant 14 % de ses ventes de véhicules en électriques à fin 2024, et 17 % à fin février, le groupe PLD Automobile décide de répondre à un besoin croissant en bornes de recharge. Le distributeur provençal a donc lancé en septembre 2023 le projet d’installer 77 points de recharge dont un hub de haute puissance.

Comme le rappelle Mobilians dans un communiqué, l’initiative a nécessité un investissement de plus de 1,5 million d’euros et compte aujourd’hui comme le plus grand projet français soutenu par le programme Advenir "dans son volet dédié aux entreprises des services de l’automobile".

Le projet est notamment porté par sa concession ODICEE située à Aix-en-Provence (13), sous la charge de l’installateur de bornes Chargeguru. Les bornes proposent une charge lente (11 kW) et ultrarapide (jusqu’à 300 kW). L’objectif du groupe est de proposer "l’intégralité d’un écosystème", de la réparation de batterie au hub de recharge.

"Notre ambition à travers cet investissement, c’est de proposer des solutions de recharge adaptées à l’utilisation de nos clients. Nous avons à souhait et à cœur de leur proposer la meilleure expérience", affirme Clément Leydet, président du groupe PLD Automobile.

Une initiative saluée par Mobilians

Dans un communiqué, Mobilians encourage le projet "qui contribue à la décarbonation des usages des particuliers, des entreprises et des collectivités de la région et facilitera l’accès à l’électromobilité". L’organisation professionnelle rappelle que "toutes les entreprises des services de l’automobile" sont en capacité de proposer des solutions de recharge disponibles au grand public avec le soutien du programme Advenir, soutenu par Mobilians et l’Avere France. Un dispositif qui prend fin le 31 décembre 2025.

À ce jour, le programme a permis de financer 3 800 points de recharge "dont plus de 350 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur", souligne Mobilians. Cette dernière compte aussi dans ses rangs la commission IRVE, fédérant l’écosystème de recharge et portant la voix des professionnels auprès des pouvoirs publics.