Cosmobilis sécurise un financement pour accélérer la transformation du réseau BYmyCAR

Le distributeur automobile amorce la transition de ses sites BYmyCAR en hubs d'automobilité. Pour cela, Cosmobilis s'appuiera sur son programme Mallenium et les 129 millions d’euros récoltés lors de sa récente levée de fonds. Objectif : bâtir un réseau immobilier plus moderne, durable et connecté, en phase avec les nouveaux usages des consommateurs.

La nouvelle concession Mercedes-Benz de Villeneuve-Loubet (06) illustre le nouveau plan immobilier de Cosmobilis. ©Cosmobilis

Cosmobilis Group franchit une nouvelle étape stratégique dans sa mutation industrielle. Le deuxième distributeur français (et premier distributeur automobile privé) annonce avoir sécurisé un financement de 129 millions d’euros, destiné à soutenir son ambitieux projet immobilier à horizon 2030. Pilotée par Bpifrance et co-arrangée avec le groupe Crédit Agricole, l’opération s’appuie sur le pool bancaire historique du groupe.

Cette levée de fonds accompagne le déploiement du programme Mallenium, qui vise à transformer progressivement l’ensemble des sites du réseau BYmyCAR en hubs d’automobilité. Ces nouveaux formats immobiliers, conformes aux standards des constructeurs, ont vocation à offrir une expérience client enrichie, plus fluide et durable, en phase avec les usages émergents de la mobilité.

Une foncière rebaptisée pour incarner la mutation

Dans ce contexte, la foncière du groupe change d’identité pour devenir Mallemium. À travers cette nouvelle entité, Cosmobilis entend industrialiser le modèle de "retail automobile augmenté", combinant vente physique, services digitaux, solutions de mobilité partagée et services connectés.

"Dans un contexte automobile chahuté, ce financement confirme la pertinence du groupe Cosmobilis et la capacité de toute la filière à se réinventer. Nous remercions vivement les partenaires financiers qui, collectivement, se sont engagés à nos côtés pour concrétiser cette vision", déclarent Jean-Louis Mosca et Carlos Gomes, respectivement président et directeur général de Cosmobilis Group.

L’inauguration de la concession Mercedes-Benz BYmyCAR de Villeneuve-Loubet (06) en est le parfait exemple. Sur 22 000 m² de surface, dont 14 000 m² couverts, ce site symbolise le passage de la concession traditionnelle au hub de l’automobilité.

Trois plans stratégiques

Cette nouvelle levée de fonds s'inscrit dans le cadre des trois plans stratégiques mis en place par le groupe. Le premier, baptisé Next, redéfinissait les réseaux BYmyCAR et Ucar autour d’une offre de services élargie et accessible. Le deuxième plan, celui qui concerne cette levée de fonds, vise la transformation de l’immobilier du groupe en hubs plus modernes et une amélioration du ratio chiffre d'affaires au mètre carré.

Enfin, le troisième plan, Take Off 2, concerne cette fois la stratégie digitale pour industrialiser les solutions de Bee2Link au service de la performance opérationnelle et de l’expérience client.