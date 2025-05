La concession BYmyCAR Mercedes de Villeneuve-Loubet inaugure la stratégie du groupe Cosmobilis

À l’occasion de l’inauguration de la concession Mercedes BYmyCAR de Villeneuve-Loubet, récemment élue Concession de l’année 2024 aux Grands Prix de la Distribution Automobile (GPDA) organisés par Le Journal de l’Automobile, le groupe Cosmobilis confirme ses ambitions : bâtir un écosystème européen de référence en matière d’automobilité, alliant innovation, proximité et développement durable.

Une vitrine de la stratégie Cosmobilis

La concession Mercedes BYmyCAR de Villeneuve-Loubet, récemment entièrement rénovée, incarne cette stratégie de transformation. Sur 22 000 m² de surface, dont 14 000 m² couverts, ce site symbolise le passage de la concession traditionnelle au hub de l’automobilité.

Après un investissement de quatre millions d'euros, la concession qui regroupe désormais les marques Mercedes (véhicules particuliers et utilitaires), Ineos et Smart se veut ainsi la première vitrine de la stratégie du groupe de distribution. Bien sûr, l'identité de marque MAR2020 de Mercedes est respectée, mais l’intégralité du parcours client est repensée. L'offre de location sous la marque Ucar est également proposée.

Avec ses 150 salariés et un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros en 2024, la concession dirigée par Elise Potola est aussi un modèle de performance économique.

Lors de son élection au titre de Concession de l'Année, le chiffre d'affaires du site en 2023 dépassait déjà les 142 millions d'euros pour un résultat de cinq millions d'euros.

Un groupe, cinq expertises

Créé en décembre 2021, Cosmobilis fédère désormais cinq activités. La distribution automobile est portée par BYmyCAR, présent dans cinq pays européens, l'importation de bus électriques Karsan avec HCI et la location toute durée avec Ucar.

La stratégie est complétée par En voiture Simone, une marque d'auto-école en ligne, mais aussi par Bee2Link, fournisseur de solutions digitales à destination de la distribution automobile.

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 3,8 milliards d’euros, 2 millions de clients, 4 600 collaborateurs et plus de 600 sites, Cosmobilis est aujourd’hui le 14e groupe de distribution automobile en Europe.

Une feuille de route jusqu’en 2030

Après une phase de croissance externe soutenue entre 2020 et 2024, le groupe entame un nouveau cycle qui met également l'accent sur la croissance organique. Trois plans stratégiques structurent cette dynamique à horizon 2030.

Le premier, baptisé Next, redéfinit les réseaux BYmyCAR et Ucar autour d’une offre de services élargie et accessible. Le deuxième plan, appelé Mallenium, vise la transformation de l’immobilier du groupe en hubs plus modernes et une amélioration du ratio chiffre d'affaires au mètre carré.

Le troisième plan, Take Off 2, concerne cette fois la stratégie digitale et Bee2Link pour industrialiser les solutions digitales de Bee2Link au service de la performance opérationnelle et de l’expérience client.

"Notre objectif", assure Christophe Pineau, directeur stratégie et mobilité chez Cosmobilis, "est de multiplier le business au sein de ces hubs de mobilité en s'appuyant sur la location, le financement et les services additionnels, mais aussi des solutions invisibles pour le client mais qui améliorent son parcours."

Prochainement, les sites d'Épinal dans les Vosges mais aussi de Nancy en Meurthe-et-Moselle connaîtront les mêmes évolutions que la concession Mercedes de Villeneuve-Loubet.