Le distributeur de voitures d'occasion, Aramisauto, annonce le lancement d'une offre baptisée Pack Charge+ destinée aux acheteurs de modèles électriques. Une solution qui a pu voir le jour avec le concours de deux filiales du groupe EDF.

Aramisauto lance le service Pack Charge+ avec la contribution du groupe EDF. ©AdobeStock

Aramisauto ne tentera pas l'aventure en solo. Pour favoriser l'essor des voitures électriques dans son bilan commercial, l'enseigne de revente de voitures d'occasion a fait appel à un partenaire de poids. Le 8 avril 2025, en effet, Aramisauto a officialisé un accord avec EDF.

Cela permettra à Aramisauto de collaborer avec deux filiales du groupe spécialisé dans la vente d'énergie. Plus précisément, l'enseigne française d'Aramis Group va s'appuyer sur IZI by EDF et Izivia pour construire une nouvelle offre dans son catalogue. Pack Charge+ a vocation à accompagner les acheteurs dans leur électromobilité.

Comment ? Pack Charge+ active d'abord les compétences de la branche IZI by EDF. L'entité délivrera une prestation clé en main de fourniture et d'installation d'une solution de recharge à domicile. Les acheteurs de voitures électriques ou d'hybrides rechargeables bénéficieront au passage d'une remise de 100 euros.

Lever les freins à l'adoption

Ensuite, Izivia prend le relai. Grâce à ce partenaire, Aramisauto proposera gratuitement aux conducteurs une carte de recharge. Ce sésame donnera accès à un réseau de 400 000 bornes de recharge publiques en France et en Europe.

Des mesures qui s'accompagneront d'un travail pédagogique auprès des clients. La direction d'Aramisauto souhaiterait démystifier l'utilisation des infrastructures de recharge. Pour mémoire, à fin février 2025, la France a dépassé le cap des presque 160 000 points de recharge ouverts au public (soit +30 % en un an). Ce qui constitue une offre de plus en plus étoffée.

Dans une étude récemment conduite par Roole, sur laquelle Aramisauto fonde une partie de son argumentaire, 6 % des Français jugeaient trop compliquée la mobilité électrique, tandis que 15 % déploraient une absence d'équipement de recharge à domicile. Des problématiques que le groupe EDF aidera à remédier.