Distinxion et BNP Financial Services : 15 ans de partenariat pour le financement des voitures d'occasion

Le marché de la voiture d'occasion résiste au premier semestre 2025, tandis que les ventes de voitures neuves continuent de chuter. Pour le réseau Distinxion qui fête ses quinze ans de partenariat avec BNP Paribas Financial Services, la voiture d'occasion est la solution la plus adaptée pour que les clients poursuivent leur mobilité sans contrainte.

Christophe Michaëli (BNP Paribas Personal Finance) et Noémie Morvan (Distinxion) fêtent un partenariat né il y a quinze ans.

05Dans l'automobile, il y a les ventes de voitures neuves qui pleurent et celles de véhicules d'occasion qui rient. Au bilan du premier semestre 2025, le marché de l'occasion progresse légèrement de 0,9 % à 2,717 millions d'unités quand celui du neuf poursuit sa chute de 7,9 %, à 842 203 unités. Ainsi, depuis le début de l'année, quand une voiture neuve est immatriculée à particulier, plus de sept changent de mains en occasion ! Un rapport jamais atteint jusqu'ici.

"Il y a encore quelques années, la voiture d'occasion était presque considérée comme une annexe du neuf. Aujourd'hui c'est presque le contraire. Pendant trop longtemps le VO a été le parent pauvre alors qu'il s'agit du marché le plus résilient. On a presque l'impression que les constructeurs fabrique du VO à partir du neuf", constate Christophe Michaëli, directeur de la BU mobilité au sein de BNP Paribas Financial Services.

La voiture d'occasion répond à la vraie demande des clients

Et ce n'est pas Noémie Morvan, présidente du réseau de voitures d'occasion Distinxion, qui peut le contredire. Les deux partenaires, qui fêtent cette année leur 15 ans de collaboration dans le financement des clients de l'enseigne, en font le constat.

Pour les ménages sous contraintes, la voiture d'occasion est la solution la plus adaptée pour poursuivre leur mobilité sans artifice, ni obligation. En 2024, sur les 16 000 ventes du réseau Distinxion labellisées moins de 30 mois et moins de 30 000 km, 65 % étaient des modèles diesel. Moins de 5 % concernaient des véhicules électriques.

"Le véhicule d'occasion électrique aujourd'hui est plus un problème qu'un marché", ironise Patrick Briant, directeur des achats pour le réseau. Et le problème bien sûr, c'est le tarif."

Si pour les réseaux de distribution des constructeurs, les engagements de reprise liés à cette motorisation plombent les comptes et posent de graves problèmes de trésorerie, c'est également une opportunité pour le réseau Distinxion qui trouve de nouvelles sources d'approvisionnement.

Élargir l'offre aux occasions plus âgées

"Les constructeurs régulent plus strictement la production dans les usines. Les offres de 0 km se font donc plus rares auprès de certains acteurs. En revanche, nous trouvons d'autres marchés auprès de distributeurs qui souffrent d'un manque de trésorerie", confirme Noémie Morvan.

Mais pour répondre aux soucis budgétaires des clients, le réseau Distinxion va élargir son offre labellisée jusqu'aux modèles de quatre à cinq ans et moins de 80 000 km. Cette nouveauté devrait être effective au début de l'année 2026.