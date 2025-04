Une page se tourne dans le réseau Distinxion. L'historique site internet Autos.fr a été refermé. Désormais l'enseigne de voitures d'occasion assurera une présence digitale au travers de Distinxion.fr. Une action pleine de pertinence qui a vocation à améliorer la visibilité de la marque.

Le site internet de Distinxion fait peau neuve et adopte un nom de domaine plus approprié. ©Capture d'écran Distinxion.fr

L'enseigne et le site internet auront dorénavant le même nom. Depuis quelques jours, Distinxion a cessé l'activité du site Autos.fr. Pour faire la promotion de ses voitures d'occasion, la franchise nantaise s'en remettra à environnement baptisé Distinxion.fr.

Un nom de domaine qui sonne plus cohérent. Distinxion entend rayonner davantage sur le web en améliorant, au passage, son référencement naturel. Ce projet, conduit avec le soutien d'une agence digitale spécialisée, ouvre de nouvelles perspectives.

Nouvelle ère de marketing

En plus du site global, Distinxion proposera à ses franchisés de bénéficier d'une page individuelle. Cela permettra, d'un côté, aux internautes de trouver le point de vente le plus proche de chez eux et, d'un autre, de pousser localement des stocks de voitures d'occasion.

Il s'agit d'une première version du site. Des fonctionnalités s'ajouteront par la suite. "Nous n'avons pas encore activé la réservation en ligne, mais techniquement tout est prévu, assure Noémie Morvan, directrice générale de Distinxion. Le réseau n'était pas particulièrement demandeur au moment de la conception".

Une interface repensée et une stratégie de communication qui évolue également. L'enseigne de voitures d'occasion achètera moins d'espaces publicitaires, mais elle ciblera des créneaux avec davantage de spectateurs. Aussi, l'équipe en interne a été renforcée pour épauler les distributeurs sur le terrain qui n'ont pas souvent les ressources humaines.

À ce jour, Distinxion compte 125 points de vente en France. La direction a mis le cap sur 130 sites à moyen terme. L'an passé, les franchisés ont livré autour de 15 000 voitures d'occasion. "Notre début d'année 2025 se déroule bien et nous avons l'approvisionnement et le rythme pour atteindre 16 000 ventes", a commenté Noémie Morvan.