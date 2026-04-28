La Centrale et SpiderVO repoussent les frontières de leur collaboration

Ils avaient éludé la question dans un sourire qui en disait long. Quelques semaines après la tenue de la conférence Impulsion, ils officialisent leur concept.

Les groupes La Centrale et Weeflow ont, le 27 avril 2026, levé le voile sur la prochaine étape de leur collaboration. L'infomédiaire et l'éditeur du DMS SpiderVO ont décidé de connecter leurs outils respectifs d'analyse de marché et de gestion commerciale pour doter les revendeurs de voitures d'occasion d'une solution de pointe.

Comprendre par là que la plateforme Pilot viendra, au moyen de ses protocoles API, augmenter le champ fonctionnel de SpiderVO. Les utilisateurs y gagneront une intelligence artificielle mise au service de la gestion des prix de transactions, aussi bien à l'approvisionnement qu'à la revente. Ensuite, ils pourront superviser la modification des tarifs directement depuis leur interface.

"L’objectif est clair : connecter la gestion commerciale des professionnels de l’automobile avec les leviers de diffusion, de pricing et d’analyse de performance, afin de leur offrir une vision plus complète et actionnable de leur activité", peut-on lire dans le communiqué faisant état de ce partenariat.

Des cotations intégrées dans l'abonnement

Dans l'absolu, cette collaboration était déjà effective. Mais en allant plus loin contractuellement, les clients de SpiderVO y gagnent des consultations gratuites. "Avant cela, ils payaient un euro par estimation. Ce qui peut revenir cher à un distributeur qui voit passer 300 à 400 voitures d'occasion par mois entre les cotations de reprise, les évaluations à l'achat et autre motifs", analyse Jimmy Cohen, le cofondateur de Weeflow.

Connecter les outils métier à la data marché est devenu essentiel

Le renforcement de ce partenariat vise avant tout à mieux connecter les outils des professionnels à la data marché et aux leviers de performance. De la gestion du stock à la diffusion sur les places de marché BtoC et BtoB, en passant par la communication et l’analyse des performances, La Centrale et Weeflow donnent un véritable attrait à SpiderVO, face à ses rivaux déclarés.

"Ce partenariat avec SpiderVO illustre notre ambition de faire de La Centrale une plateforme technologique de référence pour les professionnels du véhicule d’occasion. Dans un marché où le bon prix et la rapidité de mise en vente font la différence, connecter les outils métier à la data marché est devenu essentiel", a commenté Guillaume-Henri Blanchet, le directeur général de La Centrale en passe de devenir président du groupe.

Pas d'engagement capitalistique

Sur le plan commercial, les deux entreprises tirent potentiellement un avantage mutuel. Jusqu'à présent, moins de 10 % des utilisateurs de SpiderVO avaient recours à la suite Pilot, car elle était réservée exclusivement aux clients de La Centrale. Maintenant, l'éventail s'ouvre totalement pour l'infomédiaire.

Pour sa part, Weeflow obtient la garantie que les quarante commerciaux terrain parleront du DMS-CRM aux distributeurs, notamment les concessionnaires encore peu enclins à migrer vers SpiderVO.

Il aura fallu deux ans pour arriver à ce résultat. Ironie du calendrier, il se concrétise quelques mois à peine après la dissociation des structures Leboncoin et Sneep (PlanetVO2 et Cardiff VO), qui a été repris par Bee2Link, le 31 décembre dernier.

La question se pose alors de savoir si, à long terme, La Centrale n'a pas des vues sur SpiderVO pour disposer d'une solution complète. "Il n'y a aucune ambiguïté capitalistique, rétorque Jimmy Cohen. Nous ne cachons pas non plus notre volonté très forte de travailler ensemble". Et jusqu'à preuve du contraire, aucune exclusivité ne caractérise le contrat.