Les éditeurs de DMS VO à l'épreuve du poids de Bee2Link

Les tractations ont duré des mois, mais elles ont fini par aboutir. Le 31 décembre 2025, Bee2link a finalisé l'acquisition de la Sneep, la société éditrice des logiciels Planet VO2 et Cardiff VO. Un peu plus de 10 ans après sa création, le groupe de Xavier Cotelle a ainsi mis la main sur deux des solutions digitales les plus en vue chez les distributeurs de voitures d'occasion en tout genre. Un ensemble que d'aucuns qualifieraient de trésor constitué de bases de données et d'outils de gestion des activités.

Sur le papier, l'opération a tout d'une évidence. D'autant que dans le raisonnement de Xavier Cotelle, la part de marché des éditeurs doit se mesurer non pas en nombre de concessions, mais en volume de véhicules traités. Si Bee2link brille davantage par l'expertise et la maîtrise des processus de reprise d'une voiture, Planet VO2 s'est imposé comme la référence dans la supervision des stocks et Cardiff VO sur un terrain des réseaux secondaires non réellement couvert par la filiale de Cosmobilis Group.

Pas de grands remous

Deux mois avant la signature de l'accord de cession, la perspective d'un rapprochement entre Bee2link et Sneep faisait grandement parler le microcosme des éditeurs de logiciels DMS. En l'occurrence, ceux qui exposaient sur l'espace Univers VO, lors du salon Equip Auto Paris 2025. Aucun des compétiteurs ne manquait d'évoquer le sujet. La plupart prenant le pari que ce mariage ne saurait être réellement heureux, selon la fameuse théorie que deux géants ne peuvent jamais faire une entité opérationnelle. L'un des rivaux allant jusqu'à raconter avoir été sollicité pour formuler une offre de reprise. Ce qu'il aurait refusé d'accomplir. "Nous avons décliné car Planet VO2 est renfermé sur lui-même et n'a aucune dimension internationale. Nous n'y avons vu aucun intérêt pour notre développement", disait-il alors. Un autre interprétait le mouvement comme "un rachat de carnet d'adresses pur et simple".

Il y a deux marchés des logiciels. Chez les petites structures, il faut un véritable motif pour basculer

Critiques, certes, mais attentifs néanmoins. La reprise de Sneep était attendue comme l'élément perturbateur dans un scénario de marché des logiciels qui avait tendance à ne connaître aucun vrai rebondissement. Trois mois plus tard, point de grande réjouissance chez les concurrents. "Nous pensions qu'il y aurait un vent de panique, lâche l'un des challengers, mais pas tant que ça", dit-il cachant à peine sa déception. Et ce dirigeant de continuer : "Quelques grosses structures ont émis l'idée de changer de fournisseur DMS par crainte de voir Bee2link maîtriser son sujet et donc les tarifs comme Leboncoin dans le domaine des annonces."

Un autre interlocuteur bien informé, tente une explication. D'après lui, selon le segment où intervient l'éditeur (les concessionnaires ou les indépendants et les garagistes), la réaction varie. "Il y a deux marchés des logiciels. Chez les petites structures, il faut un véritable motif pour basculer. Celui du rachat de Cardiff VO n'est pas suffisant pour engager des frais de migration. En revanche, des grands groupes de distribution et des constructeurs ont moyennement apprécié cette actualité. Plusieurs ont donc ouvert des consultations", affirme-t-il.

Ce dont nous avons eu confirmation auprès de Vivien Limacher, à la tête de La Fabrik à ID. Déjà sous agrément avec Mercedes-Benz et Toyota, il aurait été reçu par Renault et BMW pour envisager le déploiement de sa solution de gestion des activités VO au sein des réseaux. "Planet VO2 avait un monopole que Bee2link est parvenu à casser. Aujourd'hui, les constructeurs voient ce risque ressurgir", retient-il notamment de ses échanges.

Un propos à relativiser néanmoins à la lumière de ceux tenus, il y a un mois à peine, par Emmanuelle Serazin, directrice des ventes BtoB et du VO de Hyundai France, qui jurait voir dans ce nouveau regroupement la perspective d'une simplification des dialogues. "Tous nos concessionnaires travaillent avec l'une ou l'autre des solutions. Nous n'aurons donc plus qu'un seul interlocuteur et une évolution technologique synchronisée", tranchait-elle la question.

Les modules buy-back font leur apparition

La technologie et l'innovation, voilà ce qui doit désormais présider à tout débat. Les éditeurs de Paris, de Bretagne ou encore de l'Est ont bien intégré cette idée. Rarement dans l'histoire, les distributeurs automobiles n'auront été aussi attentifs à ce que les développeurs pourront leur apporter.

Compte tenu des difficultés à venir, les feuilles de route ont été bougées et la gestion des buy-backs s'est hissée au sommet des priorités. La Fabrik à ID a déjà dégainé un module paramétrable spécifique au travers duquel l'utilisateur peut superviser son parc roulant, analyser le marché et piloter son stock avec en toile de fond la capacité à maîtriser le calendrier de rentrée des véhicules à risque.

Bee2link lui répondra un peu plus tard dans l'année, certainement au second semestre comme l'annonce Jonathan Damis, responsable des solutions éditées par le groupe. "Ce sera une aide au suivi en parallèle des voitures et des propriétaires pour apporter les meilleures réponses. Les concessionnaires auront la liberté de choisir les fournisseurs de données d'estimation de prix pour les intégrer au module", avance le spécialiste en innovation technologique.

La coopération ouverte avec Jato et Autobiz portera également ses fruits. Bee2link s'est rapproché de ces deux acteurs afin de doter son environnement d'un système automatisé d'identification et de valorisation des véhicules d'occasion. Une solution qui ne se limitera pas à l'Hexagone, mais s'étendra à une dizaine de pays sur les 22 couverts conjointement par Autobiz et Jato dans le cadre de leur propre relation technique.

Forcer les communications

Tous autant qu'ils sont, les éditeurs ont une priorité stratégique : l'intercommunication des systèmes. "Les professionnels veulent des DMS qui parlent avec tous les outils. Les solutions satellites ne peuvent pas délivrer leur plein potentiel sans une facilité d'échange", clame Régis Tranquille, cofondateur de Tec3h. "Les éditeurs de DMS historiques n'ouvrent pas les voies d'accès ou facturent très cher les droits de connexion à leur outil. Pas forcément au distributeur, mais à l'éditeur de solutions tierces qui va devoir répercuter le coût", décrit-il une situation de protectionnisme mal placé qui, de l'avis de beaucoup, n'a que trop duré et commence sérieusement à nuire à la profession dans son ensemble.

Un exemple récent des blocages contre-productifs : l'impossibilité pendant des mois de relier les écrans d'affichage de prix de Tabletcar à un DMS très répandu, empêchant alors les responsables VO de pratiquer le pricing dynamique sur leur parc.

Chez La Fabrik à ID, Vivien Limacher abonde, pointant l'attitude de certains interlocuteurs militant en faveur d'écosystèmes complètement ouverts. "Le modèle verrouillé à la manière d'Apple est mort car il a montré ses limites. Le salut des concessionnaires viendra des interactions entre les modules métier", prêche-t-il. Sa requête est d'autant plus crédible qu'il échange lui-même via des passerelles avec son principal concurrent, Bee2link.

Ce que fait aussi Weeflow, l'éditeur de SpiderVO. Fruit des investissements de Jimmy et Laurent Cohen, le logiciel a construit sa réputation sur cet esprit d'ouverture. Il aimerait convaincre des concessionnaires, mais pour le moment, seuls les groupes Emil Frey France pour sa filiale Cofia et Pozzi pour tous ses parcs VO ont sauté le pas. Alors que Tec3h parvient à se faire référencer chez les groupements de concessionnaires et d'agents, SpiderVO rafle la mise sur la table des enseignes VO indépendantes qui en disent le plus grand bien.

Avènement de l'IA

Pour une raison simple, malgré ses modestes moyens d'éditeur indépendant, Weeflow s'impose comme un chef de file de l'innovation. Au cours de la dernière année écoulée, plusieurs modules d'intelligence artificielle ont été lancés, dont trois agents IA et un service d'automatisation de la rédaction des annonces. "Tous les éditeurs sont mis au défi par l'IA. Nous sommes convaincus que pour perdurer, notre logiciel doit devenir une plateforme d'opération IA. Grâce à cela, l'expérience de l'utilisateur doit s'enrichir sans pour autant impliquer de grands changements de l'interface visuelle", explique Laurent Cohen, qui supervise l'aspect commercial de SpiderVO.

L'IA devient incontournable. Ce n'est pas une question de compétence, mais d'adhésion à cette idée

Au mitan des années 2000, les infomédiaires ont bouleversé les habitudes en amenant les commerçants à passer de la vente sur parc à la vente sur annonce. En 2027, l'IA pourrait bien marquer un nouveau tournant, en changeant la manière de traiter les leads. Si Weeflow s'en dit convaincu, Jonathan Damis aussi. Bee2link vient de faire évoluer CallAuto pour que la solution d'agent IA dédiée à l'après-vente soit en mesure de répondre et de relancer des clients VO.

"L'IA devient incontournable. Ce n'est pas une question de compétence, mais d'adhésion à cette idée chez les concessionnaires et les revendeurs", interpelle Laurent Cohen. "Certains groupes du top 10 ne sont pas encore structurés, embraye Vivien Limacher. Les directions des services informatiques (DSI) gèrent les infrastructures et la cybersécurité, mais pas les applicatifs métier. Comment les embarquer dans de grandes révolutions ?", interroge-t-il, voyant plus d'opportunités chez les suivants. "Ceux qui accueillent l'innovation comme un moyen de survie", les classe-t-il.