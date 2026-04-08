Affichage digital VO : Tabletcar change d'échelle

Après la phase d'initiation, Tabletcar déroule. L'entreprise lyonnaise poursuit sa conquête des points de vente hexagonaux avec ses écrans d'affichage de prix digitaux pour les voitures d'occasion. Une couverture de marché qui se vérifie dans les statistiques partagées par Jean-Claude Cauchi, le fondateur de l'entreprise.

Durant un échange accordé au Journal de l'Automobile, le dirigeant a annoncé qu'en juin prochain, Tabletcar franchira le cap des 50 000 écrans déployés dans les parcs de voitures d'occasion français. À ce jour, le fournisseur compte quelque 43 000 équipements en fonctionnement, notamment chez Emil Frey France qui en a fait un pilier de sa stratégie de pricing dynamique par affichage intelligent.

"Notre croissance tient à la signature de grands groupes, dont plusieurs parmi les vingt plus importants. Nous venons de terminer la livraison dans les affaires du groupe Bernard et d'autres ont organisé la mise en place à venir", explique Jean-Claude Cauchi. Les affichettes digitales de Tabletcar fleuriront chez GGP, Edenauto, Car Lovers, Gemy ou encore Car Avenue au printemps.

La relation avec Stellantis & You a bien contribué à cette dynamique. La filiale de distribution du constructeur pourrait même pousser l'expérience au-delà des frontières en commençant par l'Allemagne. "D'autres clients envisagent aussi de faire appel à nous en Belgique et en Italie, lâche Jean-Claude Cauchi. Le calendrier exact n'est pas encore arrêté".

Une tablette en version deux-roues

Rien ne presse, Jean-Claude Cauchi a d'autres chantiers en cours. Depuis fin février, Tabletcar propose une déclinaison de sa tablette pour les lieux de revente de motos d'occasion. Et le premier distributeur à avoir signé n'est autre que le groupe Suttel, l'une des références du marché tricolore. Le groupe familial, qui commercialise 22 marques, compte 17 points de vente sur cinq territoires, allant de Narbonne (11) à Avignon (84).

Pour répondre aux spécificités des parcs de motos d'occasion, Tabletcar a travaillé sur l'étanchéité du matériel, dès lors bien plus exposé aux intempéries. L'écran de 7,5" est vendu avec un bras articulé pour faciliter la lisibilité par les clients. Le groupe Lempereur aurait acté un contrat pour son village MotoValley, près d'Arras (62).

Relocalisation préventive de la production en France

Autre sujet d'actualité chez Tabletcar : la stratégie industrielle va évoluer significativement. "Je suis en train de préparer le rapatriement de la production en France. Le site d'assemblage devrait commencer son activité en 2027", révèle Jean-Claude Cauchi. Il se trouvera au sein des locaux où l'entreprise va déménager en juin, toujours en banlieue lyonnaise.

Certains composants viendront encore de Chine, mais la société lyonnaise veut davantage localiser son approvisionnement. Et le dirigeant de détailler sa réflexion : "Les répercussions des divers conflits armés montrent combien notre schéma logistique est exposé aux risques de rupture d'acheminement. Il faut prendre les devants".

Des changements structurels que Tabletcar va financer sans recourir à une levée de fonds. "Notre bilan nous permet d'avoir les banques de notre côté et nous en sommes satisfaits", confie le fondateur. En revanche, dès lors qu'il s'agira de franchir les frontières, il prévoit de s'appuyer sur des partenaires locaux, comme des relais culturels capables d'aborder le marché de la meilleure manière.