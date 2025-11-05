Voitures d'occasion : Tec3h passe un accord avec un adhérent breton de Groupauto

L'éditeur de DMS a signé un contrat de référencement avec Auto Diffusion du Finistère. Cet adhérent du réseau Groupauto préconisera désormais Tec3h auprès des garagistes de sa zone d'influence, comme outil de gestion des activités de revente de voitures d'occasion.

Julien Etandard et Regis Tranquille, les cofondateurs de Tec3h au salon Equip Auto 2025. ©Le Journal de l'Automobile

Tec3h va travailler avec un adhérent breton de Groupauto. L'éditeur d'outils DMS, spécialisé dans la revente de voitures d'occasion, a passé un contrat avec Auto Diffusion du Finistère, a-t-il été révélé au Journal de l'Automobile. Un accord aux visées commerciales qui présente un potentiel non négligeable sur le plan du développement, a laissé entendre la direction du fournisseur de logiciels.

Concrètement, les termes font de l'éditeur rennais le partenaire de référence auprès du distributeur de pièces de rechange. L'outil a été validé et les représentants commerciaux de Tec3h ont donc toute liberté de démarcher la centaine de garagistes de la zone de chalandise d'Auto Diffusion du Finistère. Cela ferait une centaine d'adresses, d'après les estimations communiquées.

Les négociations ont notamment porté sur la définition d'un protocole spécifique. Ainsi, les réparateurs automobiles rattachés à l'adhérent breton de Groupauto pourront profiter des solutions de Tec3h contre un abonnement débutant à 39 euros. Ce qui comprendra l'outil de gestion commerciale, d'une part, et l'accès à la plateforme d'approvisionnement en voitures d'occasion, d'autre part.

"Quand un atelier se met à la vente de VO, il génère un revenu supplémentaire et accroît son activité de pièces de rechange. Nos outils aideront ces garages à soigner leur rentabilité pour améliorer leur bilan d'entreprise", arguait Régis Tranquille, cofondateur de Tec3h, au cours d'un entretien réalisé lors d'Equip Auto 2025.

Les garagistes… et les concessionnaires

Ce type d'initiative mis en place a encouragé une fois encore l'éditeur rennais à exposer sur l'espace Univers VO. "Le monde de l'après-vente cherche des solutions capables de se connecter aux DMS en place, comme Lacour ou Solware. Ce que nous avons réussi à faire", poursuivait Régis Tranquille. Tec3h pourrait de fait convaincre AD, l'autre géant de la distribution de pièces et de la réparation, de relancer leur collaboration dans un but similaire.

Régis Tranquille et Julien Etendard ne perdent pas de vue pour autant l'autre objectif majeur de leur stratégie au long cours. Ils aspirent toujours à se faire une place auprès des groupes de distribution automobile. D'autant que les rares incursions auraient démontré un réel gain économique pour les concessionnaires.

Tout n'est pas si simple. "Il nous est souvent reproché notre structure capitalistique, pointe Julien Etendard. Les grands groupes rechignent à nous faire confiance. Nous arrivons peut-être à un moment clé pour décider de l'avenir de notre société. Tec3h pourrait compter de nouveaux actionnaires. Cependant, nous mettons un point d'honneur à rester maîtres à bord", prévient-il.

Des décisions à prendre vite, sans se précipiter. Et pour cause, il ne fait aucun doute aux yeux des deux associés que le logiciel Planet VO2 passera aux mains de Bee2Link d'ici peu. Il leur faut donc garder une oreille attentive aux opportunités. "Il y avait déjà un élan de conquête de notre part que ce mouvement inattendu pourrait accentuer", flaire Régis Tranquille, qui se dit ragaillardi par les appréciations récentes des cadres de Spoticar.

Plus d'intelligence dans les fonctions

Le catalogue des fonctionnalités s'est enrichi. L'une d'elles se loge dans le smartphone. Il suffit désormais de prendre une photo d'un véhicule d'occasion pour que le logiciel de Tec3h détecte la plaque d'immatriculation et crée automatiquement la fiche avec toutes les données propres à l'exemplaire. Aussi, l'éditeur a ouvert une passerelle avec les banques Arkéa et Stellantis de sorte que les solutions de financement soient intégrées à l'outil avec les conditions constamment mises à jour.

Interrogés sur l'apport de l'intelligence artificielle, les codirigeants rennais ont fait part de leur positivisme. Ils y voient un moyen de réduire les temps de développement pour leur propre logiciel et de gagner en efficacité. D'une seule voix, ils préviennent néanmoins qu'une attention particulière doit être portée au choix du partenaire. "Il y a un foisonnement et les boîtes peuvent disparaître aussi vite qu'elles sont arrivées sur le marché, nous laissant en difficulté vis-à-vis de nos clients", insistent-ils.