Financement : Finzr change de dimension

La start-up a pris une grande décision, celle de changer de statut pour devenir une société d'édition de logiciels. Avec cette nouvelle approche, Finzr s'autorise à suivre une nouvelle trajectoire pour changer le rapport au financement chez les distributeurs automobiles.

Jérémy Derrac et Fabrice Grillet, les cofondateurs de Finzr. ©Le Journal de l'Automobile

Le stand était étroit à Equip Auto 2025, mais les annonces avaient une ampleur conséquente. Exposant au cœur du village Univers VO, Finzr a présenté sa nouvelle approche. La start-up n'interviendra plus comme un courtier, mais comme une société d'édition de logiciels pour le financement automobile.

"Ainsi, nous assumons pleinement notre domaine d'excellence, explique Fabrice Grillet, le cofondateur de Finzr. En tant que courtier, nous ne pouvions pas nous déployer pleinement. Nous conservons une petite activité de courtage, mais la société d'édition rassure davantage les grands groupes".

La mission restera de faire le lien entre les points de vente et les banques. Il s'agira pour Finzr d'intégrer l'environnement digital des groupes de distribution. Comme cela a été le cas dès le début de l'aventure avec Jeannin Automobiles, le concessionnaire bourguignon.

Le premier agent augmenté du financement

Cette nouvelle disposition de Finzr s'accompagne de deux autres grandes actualités. D'abord, Fabrice Grillet a entériné un accord avec Floa Bank, le système de paiement fractionné. Une relation qui trouvera des débouchés aux guichets des ateliers. En effet, le service apporte une réponse en deux minutes pour permettre aux clients de l'après-vente de régler leur facture en plusieurs fois avec leur carte de crédit.

Ensuite, sur le stand du salon parisien, Finzr faisait la toute première démonstration d'Axelia, un agent conversationnel doué d'intelligence artificielle dont le rôle est d'éclairer sur le choix du financement. Un service inédit qui intervient en amont du parcours d'achat pour préqualifier de manière très précise le lead avant une transmission au commercial.

En pratique, l'internaute utilise une interface pour poser toutes ses questions et indiquer ses critères spécifiques. L'agent lui formule des offres, les ajuste au fil de la conversation et, de manière transparente, partage toutes les conditions commerciales utiles au client. "Notre agent est formé pour faire de la vente habile. Il argumente, expose les avantages pour l'acheteur et propose des services additionnels pertinents", présente Fabrice Grillet.

Axelia est paramétrée par le concessionnaire. Elle a toute la documentation légale de la société de financement et connaît les objectifs commerciaux. Elle maîtrise alors le cadre, les données et les cas d'usage. À titre d'exemple, dans une démarche d'achat BtoB, l'agent de Finzr peut vérifier l'existence d'une entreprise avec son numéro d'identification et demander une confirmation des contacts officiels, si la demande émane du conducteur et non du gestionnaire de flotte.

Exclusivité avec Eurogroup Consulting

L'intelligence conversationnelle reste à la discrétion du concessionnaire ou du financeur. OpenAI, Mistral AI, Cohere ou bien Claude peuvent être choisis comme plateforme de base. Aussi, la durée et la nature de la mission sont déterminées manuellement, tout comme le nombre de requêtes autorisées par un client (pour limiter le coût d'utilisation de l'IA). Il en va de même pour le serveur de stockage des informations.

Cette nouveauté sera lancée en décembre prochain et elle atteindra son plein potentiel au premier trimestre 2026. Les groupes du top 100, les leasers et les maisons de financement constitueront les interlocuteurs tout désignés pour Finzr. Et conformément à son nouveau statut, Finzr a signé un partenariat exclusif avec Eurogroup Consulting qui assumera le rôle d'intégrateur.