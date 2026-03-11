Menu
Actifs Halo : l'automobile face à sa révolution financière

Publié le 11 mars 2026

Par Gredy Raffin
5 min de lecture
Tribune - Et si la prochaine révolution pour les concessionnaires automobiles était financière ? La notion d'actifs Halo (Heavy asset, low obsolescence) ouvre une nouvelle lecture de la chaîne de valeur automobile, et redistribue les cartes entre ses acteurs. Édouard Vaujour, directeur général et cofondateur de Knave, décrypte ce grand enjeu.
Tribune Édouard Vaujour Knave
Édouard Vaujour, cofondateur de Knave. ©DR

Depuis plus d’un siècle, l’innovation automobile s’est principalement jouée dans les ateliers d’ingénierie : motorisations, sécurité, électronique embarquée, logiciels. Pourtant, une transformation d’une autre nature est en train d’émerger. Elle ne concerne ni le moteur ni la batterie, mais la manière dont les actifs automobiles sont financés, détenus et exploités dans le temps. Autrement dit, une innovation financière.

 

Cette évolution peut être éclairée par une notion récente popularisée dans certaines analyses de Goldman Sachs : celle des actifs Halo, pour Heavy asset, low obsolescence (actifs lourds, obsolescence légère, en français). Ces actifs se caractérisent par deux propriétés structurantes : ils mobilisent un capital physique important et présentent une obsolescence relativement faible.

 

Autrement dit, ils sont coûteux à produire mais conservent une utilité économique sur une longue période.

 

Contrairement à de nombreux actifs numériques ou technologiques, rapidement remplacés par de nouvelles générations, les actifs Halo s’inscrivent dans le temps long. Infrastructures énergétiques, réseaux industriels, équipements lourds ou capacités de production en sont des exemples. Leur déploiement demande du capital, du temps, de l’ingénierie et souvent des autorisations réglementaires. Cette complexité les rend difficiles à reproduire et leur confère une valeur stratégique durable.

 

Knave nomme Julien Dejust à la tête de sa branche Mobility

 

L’automobile appartient pleinement à cette catégorie. Un véhicule est un actif industriel complexe, nécessitant une chaîne de production sophistiquée et des investissements considérables. Mais surtout, sa durée d’usage réelle est très longue : dans la plupart des marchés développés, un véhicule circule en moyenne plus de 12 ans avant de disparaître du parc. Avec un entretien régulier, sa durée de vie peut facilement aller jusqu’à 15 ans.

 

Et pourtant, le système économique qui organise sa distribution ignore presque totalement cette réalité.

 

D’un point de vue macroéconomique, il existe aujourd’hui une dichotomie frappante entre la durée de vie d’un actif automobile et le temps pendant lequel il est réellement détenu par les acteurs qui le financent ou ceux qui le commercialisent. Dans les réseaux de distribution, un véhicule reste en moyenne six mois au bilan avant d’être vendu. Autrement dit, l’écosystème financier lié au constructeur ne détient l’actif qu’environ 3 % de sa durée de vie économique.

 

Cette dissociation crée une inefficience structurelle.

 

Chaque changement de propriétaire fragmente la chaîne de valeur. Les transactions se multiplient, générant des frictions fiscales, opérationnelles et financières. La valeur de l’actif est captée de manière discontinue, souvent par des acteurs différents, sans vision globale de son cycle économique complet.

 

Comment Sofipel a structuré une offre de véhicules d'occasion pour les flottes

 

En réalité, l’industrie automobile continue de fonctionner selon une logique transactionnelle, héritée d’une époque où la vente du véhicule constituait l’essentiel de la création de valeur. Mais dans une économie où les actifs durables prennent de l’importance, cette logique montre ses limites.

 

Réconcilier la durée de vie d’un actif industriel avec sa durée de détention économique devient alors un enjeu central.

 

Lorsque cette équation est résolue, les effets sont considérables. L’acteur qui conserve une maîtrise prolongée de l’actif peut capturer de la valeur à chaque étape de son cycle de vie : financement initial, première mise à disposition, reconditionnement, seconde vie, maintenance, services, recyclage. La rentabilité ne repose plus sur une transaction unique mais sur l’exploitation continue de l’actif.

 

Dans cette logique, la marge ne disparaît pas : elle se déplace dans le temps.

 

Un même opérateur peut alors générer de la valeur à plusieurs niveaux de la chaîne économique, là où le modèle traditionnel ne permettait de capter qu’une partie limitée de cette valeur. L’actif cesse d’être un simple produit vendu ; il devient une plateforme économique dans la durée.

 

Financement automobile : quelles seront les nouvelles règles pour la LOA dès le 20 novembre 2026 ?

 

La difficulté, évidemment, est immense. Mettre en place une telle architecture suppose de repenser simultanément la finance, la gestion du stock, la fiscalité, la distribution, les usages et les outils technologiques permettant de piloter ces actifs dans le temps. Très peu d’acteurs disposent aujourd’hui des capacités multinationales, opérationnelles et financières nécessaires pour orchestrer un système aussi complexe.

 

Mais l’enjeu stratégique est clair.

 

Dans les industries fondées sur des actifs physiques, celui qui contrôle le stock finit par contrôler le marché. Car contrôler le stock, c’est contrôler l’allocation des véhicules, leur cycle de renouvellement, leur disponibilité et leur reconditionnement. C’est aussi contrôler le déploiement des innovations qui viennent se greffer sur ces actifs : nouvelles motorisations, logiciels, services, modèles d’usage.

 

Autrement dit, l’innovation automobile ne se joue plus seulement dans le véhicule, mais dans l’architecture économique qui organise sa vie.

 

Les acteurs capables de résoudre cette équation – aligner la logique financière avec la durée de vie réelle des actifs – pourraient redéfinir durablement l’équilibre du secteur. Car dans une industrie d’actifs Halo comme l’automobile, maîtriser le temps économique de l’actif revient, en grande partie, à maîtriser le marché lui-même.

