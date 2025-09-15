DMS : Tec3h propose un premier filtre d’achat de VO avec Autoviza

Publié le 15 septembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

L'éditeur de logiciel spécialisé dans la gestion des points de vente de voitures d'occasion lance le déploiement d'un nouveau module avec Autoviza. Cette solution permet d'établir un pré-rapport analysant plusieurs critères dans l'historiques des véhicules.

Tec3h et Autoviza vont équiper les revendeurs d'une solution de rapports d'historiques de voitures d'occasion. Image générée par IA

Tec3h place la rentrée sous le signe des rapports d'historique de véhicules. L'éditeur de DMS spécialisé dans la gestion des points de vente de voitures d'occasion a annoncé, le 15 septembre 2025, avoir passé un accord avec Autoviza afin d'intégrer ce service à son environnement. Les utilisateurs découvriront donc prochainement Autoviza Flash dans l'interface de leur logiciel. Ce module a été conçu tel un premier filtre par lequel tous les véhicules d'occasion passeront virtuellement. Autoviza Flash aura ainsi pour mission d'éditer un pré-rapport en analysant plusieurs critères. Ce qui servira à donner l'alerte en cas de suspicion de fraude. "Avec Autoviza Flash, les utilisateurs de Tec3h disposent d’un premier outil d’aide à la décision d’achat intégré, qui leur permet de détecter en amont les éventuels risques avant toute reprise ou revente. Autoviza Flash qualifie instantanément les véhicules, sans perturber le process métier du professionnel", explique Erwan Tanguy, directeur du développement de NGC-Data et d’Autoviza. Un avantage tarifaire pour les utilisateurs sous protocole Tous les distributeurs de voitures d'occasion dotés de Tec3h pourront en bénéficier. Ce sera désormais une fonction standard. Aucun abonnement, cependant, Autoviza et Tec3h factureront des crédits à utiliseren fonction des besoins. Le grille tarifaire est en cours de définition, selon nos informations obtenues auprès d'une porte-parole de Tec3h. Tec3h part à l'assaut des revendeurs de VO italiens et espagnols Autoviza poursuit sa bonne dynamique de l'année. Au printemps, le fournisseur de rapports d'historique de véhicules avait signé son entrée chez Emil Frey France pour le réseau Autosphere. Cela avait été officialisé quelques jours seulement après l'enrichissement du service avec les données relatives aux plans d'entretien. Devenue une des références parmi les éditeurs de DMS pour les revendeurs de véhicules d'occasion, Tec3h revendique le statut d’outil le plus référencé du marché français. Régis Tranquille, le président, est parvenu à convaincre plusieurs entités et marques commerciales dont Stellantis (pour Spoticar et la centrale d'achat PerformHA) et les groupements d'agents de Peugeot, Citroën et Renault.

