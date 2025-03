Autoviza ajoute le plan d'entretien aux rapports d'historique

Dans une démarche d'enrichissement des informations délivrées, Autoviza lance le "plan d'entretien valorisé". Ce service destiné à faciliter les transactions de voitures d'occasion entre particuliers consiste à prendre en considération le plan d'entretien dans les rapports d'historique.

Le service d'Autoviza se concentre sur le calendrier d'entretien des véhicules à revendre. ©AdobeStock-Mr. Music

Sur fond de rivalité croissante, les fournisseurs de rapports d'historique de véhicules développent de plus en plus de services. Cette dynamique a poussé Autoviza à lancer, en mars 2025, le "plan d'entretien valorisé". Il s'agit d'une fonction qui donne une vision claire et détaillée de l’historique d’entretien à l'après-vente d’un véhicule d'occasion avant une transaction.

Le service se fonde sur les recommandations propres des constructeurs. Le rapprochement entre le plan défini et le véhicule se fait par identification au moyen du VIN. Autoviza cherche ainsi à tacler une problématique majeure. Lorsqu’il s’agit d’acheter ou de vendre une voiture d’occasion, l’historique d’entretien est, en effet, souvent une source de stress et d’incertitude.

Réassurance pour le marché CtoC

Autoviza joue ici en faveur non seulement de la transparence, mais aussi de la projection. Et pour cause, le service fraîchement lancé liste les tâches à venir. Ce qui permet d'anticiper les prochaines dépenses et de les prendre en considération lors de la négociation. L'éditeur explique que cela présente d'autant plus d'intérêt dans le cadre d'une transaction de voiture d'occasion entre particuliers.

"L’objectif est de faciliter les discussions entre particuliers en apportant une expertise professionnelle et neutre sur l'entretien automobile, avance l'entreprise dans sa communication. Le plan d'entretien valorisé est un véritable gain de temps pour les vendeurs et les acheteurs, il évite les litiges potentiels en établissant des faits à vérifier sur l'état du véhicule et ses besoins passés et futurs".

Afin d'attirer des clients, Autoviza facture cinq euros TTC l'édition du document faisant état de la situation sur le plan de l'entretien. Selon les données communiquées par l'entreprise, la plateforme Autoviza délivre chaque mois 500 000 rapports à des clients.