Les voitures d'occasion ont pris un "coup de vieux" en mai 2025

Le mois de mai 2025 n'a pas été des plus favorables aux distributeurs de voitures d'occasion. Dans ce contexte, en boutique, sur le périmètre des 20 marques les plus prisées, la moyenne d'âge des véhicules revendus a augmenté de 1,2 mois. Découvrez les tendances.

Les VO des 20 marques les plus prisées du marché BtoC totalisaient en moyenne 77,3 mois d'ancienneté en mai 2025. ©Le Journal de l'Automobile

Les voitures d'occasion revendues par les distributeurs en mai 2025 avaient une moyenne d'âge plus élevée que l'an passé. C'est tout du moins ce qui ressort de l'étude des statistiques partagées par AAA Data, sur le périmètre des 20 marques les plus prisées du marché BtoC durant la période.

En moyenne, les véhicules remis en circulation par des enseignes affichaient une ancienneté de 77,3 mois, contre 76,1 mois en mai 2024, soit un vieillissement de 1,2 mois (ou 1,6 %). Comme l'an passé, treize des vingt principales marques du marché tricolore se situent au-dessus de la moyenne.

Citroën garde la tête avec une moyenne de 104 mois d'ancienneté. La marque aux chevrons devance toujours Opel (94 mois) et Renault (93 mois). Derrière, Fiat (92,8 mois) et Peugeot (92,1 mois) ont, d'une année à l'autre, dépassé Ford (91,7 mois).

Sous la ligne de flottaison, les sept marques dont les voitures avaient en moyenne moins de 77 mois d'ancienneté se trouvent être Suzuki (68 mois), Toyota (63 mois), Kia (58 mois), Dacia (57 mois), DS-Hyundai (56 mois) et Skoda (52 mois).

Se pose donc la question des marques qui ont le plus rajeuni entre mai 2024 et mai 2025. Elles sont neuf dans ce cas au sein du top 20, toujours selon les données publiées par AAA Data. À ce jeu, la palme revient à Suzuki, dont l'âge moyen des voitures d'occasion revendues par des professionnels a baissé de 7,4 mois (10 %). Les cas de Skoda (-3,1 mois ; soit -5,5 %), de BMW (2,5 mois de gagnés ; -2,8 %), de Toyota (2,1 mois de gagnés ; -3,2 %) ou encore d'Audi (2,1 mois de gagnés aussi ; -2,5 %) sont également à souligner.

À l'inverse, Mini, DS, Fiat et Citroën ont pris un coup de vieux. Entre mai 2024 et mai 2025, ces marques ont vu leurs voitures d'occasion prendre 6 à 8 mois de différence. En points de vente, les Fiat étaient en moyenne âgées de 6,8 mois supplémentaires et les Citroën affichaient 8,2 mois de circulation en plus, comparativement à l'an passé.